Reproduçãol/CNN O idoso de 64 anos foi preso pela polícia da escócia em show do Era Tour





Um homem de 64 anos foi preso por ato inapropriado durante o show da cantora Taylor Swift 'Era Tour' na Escócia, neste último sábado, (8).

A superestrela performou em Murrayfield, em Edimburgo, durante o fim de semana. Segundo a polícia escocesa, houve apenas uma prisão entre as 200 mil pessos no evento.

“Um homem de 64 anos foi preso e acusado de um crime de voyeurismo cometido em Murrayfield durante o evento de sábado, 8 de junho. Ele foi libertado sob o compromisso de comparecer ao Tribunal do Xerife de Edimburgo em uma data posterior.”, relata o superentendente David Happs.

No Reino Unido, em abril de 2019, entrou em vigor a Lei do Voyeurismo (Ofensas), que adicionou duas novas infracções à Lei de Ofensas Sexuais de 2003 para cobrir o comportamento intrusivo.

A ação é crime na Escócia desde 2010, devido à definição mais ampla dada ao voyeurismo. Em uma postagem no Instagram, Swift disse: “Edimburgo! Você realmente me surpreendeu neste fim de semana. Obrigado por quebrar o recorde de público de todos os tempos em um show em um estádio na Escócia três vezes seguidas e por todas as maneiras como você nos fez sentir em casa. Amo vocês, todos os 220.000 de vocês!", compartilhou a cantora pelas redes sociais.

A próxima apresentação de Taylor Swift será no Anfield Stadium, em Liverpool, na quinta, sexta e no sábado, antes de datas posteriores no Reino Unido, em Cardiff e Londres.