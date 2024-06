Reprodução/Instagram A modelo sofreu ataques na internet pelo seu peso





Durante o final de semana do Memorial Day, a modelo plus Saras Millike foi ganhadora do Miss Alabama, no Concurso de Miss Americano

Porém com sua vitória, a modelo foi vítima de preonceitos com seu peso nas redes sociais. Apesar das críticas, Sara está confiante e stá se preparando para a etapa final, que ocorrerá durante o feriado do Dia de Ação de Graças, nos Estados Unidos.

Quem é Sara Millike?

Sara Millike é uma modelo plus size de 23 anos e está no Concurso de Miss Americana desde os 15 anos. Este ano é o terceiro que ela tenta a coroa, depois de competir duas vezes sem ganhar.

"Trabalhei muito e mudei tudo em mim. Eu me tornei quem pensei que eles queriam. Dias antes do concurso, um garoto malvado me disse que eu era 'muita feia' para vencer. Eu ia provar que ele estava errado, então entrei no fim de semana do concurso com um fogo debaixo de mim. Eu nem cheguei a me classificar", explicou.

"Me senti umilhada e abaixei a cabeça pensando que minha colocação não significava uma coisa. Ele estava certo. Jurei nunca mais competir. Então não fui por sete anos. Porém, este fim de semana voltei ao palco do NAM para provar a mim mesmo que não desisti", completou.

Nas redes socias, Sara compartilhou quais são seus objetivos após ser a primeira miss plus size Alabama e encoraja mulheres a serem quem elas realmente são.