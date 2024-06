Reprodução/Instagram Barry Keoghan é apontado como namorado da artista





A cantora Sabrina Carpenter lançou seu novo clipe da música "Please, please, please" que teve a participação espeacial do ator Barry Keoghan, apontado como suposto namorado da artista pelos fãs.

No clipe, o ator interpreta um prisioneiro que comete muitos crimes após deixar a prisão e sua amada, interpretada por Sabrina, aparece triste e preocupada. O artista ficou famoso nas telas em um papel com várias cenas polêmicas no filme "Saltburn", de 2023.

Nas redes sociais, Barry elogiou a cantora no lançamento do clipe. "Linda", disse ele. Os fãs, já felizes com a união do casal, foram a loucura com o novo single da artista e o aparecimento do ator. " ELA BOTOU O MACHO NO CLIPE EU TÔ PASSANDO MAL (risos)", comentou um seguidor, "PRA NAO DIZER QUE NAO TE ASSUMO", falou outro, "O pulo que eu dei quando o Barry apareceu, pais!!", disse uma fã.

O suposto namoro de Sabrina e o artista começou a ser especulado quando os dois foram flagrados juntos em fotos no Grammy e no Oscar. Em março deste ano, ele também acompanhou a cantora em Singapura, quando ela abria os shows de Taylor Swift.