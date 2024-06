Reprodução/KATV A causa da morte ainda está sendo investigada





O participante do documentário "Unlocked: A Prision Experiment" John McAllister foi encontrado morto, no último dia (2). Ele tinha 29 anos e estava preso na Randall Williams Correctional Facility, no estado de Arkansas, nos Estados Unidos e seria solto no fim do mês.

O astro foi encontrado em sua cela na prisão e causa da morte ainda não foi julgada. A família disse que ele não tinha distúrbios com drogas , problemas de saúde e planejava construir uma família com a companheira.

John foi preso 14 vezes por apreensão de drogas, invasão, roubo e porte ilegal de armas desde os 19 anos. Durante o documentário, prisioneiros são responsáveis em coordernar suas celas para terem mais autonomia e responsabilidade. Na série, o astro tentava mudar de vida.