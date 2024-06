Reprodução/Instagram A influenciadora critica público que faz preconceito com seu corpo pelas redes sociais

A modelo panamenha Gracie Bon sofreu ataques pelo tamanho do quadril enquanto passeava na Disney com a família, nesta terça-feira, (4).



Em um vídeo do Instagram, Gracie relata que foi vítima de preconceito e critica a postura das pessoas. "É hora de parar com a vergonha do corpo. Somos todos de formas e tamanhos diferentes e é isso que nos torna únicos", escreveu na legenda.

A modelo relata que o público começou a tirar fotos e rirem de sua cara. "É hora de parar de deixar outras pessoas envergonhadas. Eu estava na Disney hoje, queria me divertir com meus irmãos, mas nosso dia foi arruinado por todas as pessoas que estavam fazendo isso e se divertindo com o tamanho do meu corpo. O pior é que eles ensinam os filhos a fazerem o mesmo. Eles ficavam tirando fotos minhas, me olhavam feio o tempo todo e ficavam rindo de mim", disse.

Defensora do movimento bodypositive, Gracie tem 1,65m de altura e 138 cm de quadril, segundo o Miss Curve Model. Com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram e um conteúdo no OnlyFans, a modelo conta que já sofreu com obesidade e chegou a pesar 135 quilos. "21 anos contra 25 anos. Tudo começou amando meu corpo de 135 kg. E mesmo assim, muitos me dizem: 'Mas, se você o tivesse amado, você teria ficado assim e não teria mudado'. A verdade é que eu o amava tanto que queria cuidar dele e decidi me salvar", escreveu em um post no Instagram em janeiro do ano passado.

Gracie postou algumas fotos no Instagram em que compara o antes e o depois do emagrecimento. "O QUE DEUS ME DEU! Você pode ver claramente na primeira foto como era meu corpo 'natural' e ADIVINHA O QUÊ, naquela época, eles me olhavam de forma estranha e me faziam ficar com vergonha do corpo também porque eu pareço diferente e me visto diferente", disse.



Em seguida, a modelo fez uma crítica as pessoas que caçoam corpos mais volumosos. "Então, como sou uma garota plus size, não posso usar o que quiser e sair? Desculpe, não tenho mais vergonha das minhas curvas e não vou odiar meu corpo porque você o odeia! Alguns de vocês normalizam o ódio às garotas por nada, apenas por serem elas mesmas. Veja bem, as coxas combinam", completou.