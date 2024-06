Reprodução/Instagram A atriz já tem planos para ser uma mãe com o marido Jake Bongiovi





A atriz Millie Bobby Brown surpreendeu a todos com a notícia de que está casada com Jake Bongiovi, filho de Bon Jovi e planeja ser uma mãe jovem em breve , segundo o site britânico Daily Mail.

Millie é uma jovem de 20 anos e ficou conhecida por interpretar a personagem Eleven, em Stranger Things. Uma fonte próxima ao casal relatou a informação ao portal de notícias. "Millie é uma jovem de 20 anos que ama ser casada e que aproveita as memórias que faz com Jake. Quando se fala em família então, os dois tem planos de começar o quanto antes".

Segundo a fonte, a atriz está esperando finalizar as gravações da última temporada de Stranger Things para tentar uma gravidez. "Eles estão sonhando com o futuro deles e definitivamente isso inclui uma criança. Ela quer ser uma mãe jovem", pontuou.

Recentemente, Millie compartilhou com os seguidores algumas fotos dela com o marido em lua de mel nas redes sociais. Ambos estão casados desde o fim de março, mas o casamento se manteve por silêncio até a notícia serv vazada pelo jornal The Sun.