O papel da princesa de Gales, Kate Middleton, pode mudar perante à família real após o tratamento do câncer. "Talvez nunca mais volte ao papel que as pessoas viam antes", disse uma fonte à Us Weekly na terça-feira (4).



A fonte acrescentou que a princesa está atualmente "reavaliando o que será capaz de enfrentar quando voltar à rotina normal" e depois de passar por tratamentos de quimioterapia para tratar câncer.

Além disso, o especialista real Richard Fitzwilliams observou que quando Kate for capaz de regressar à rotina, seus deveres reais serão baseados no conselho médico e cuidadosamente equilibrados.

A princesa de Gales tem permanecido praticamente fora dos olhos do público desde janeiro, quando foi submetida a uma cirurgia abdominal planejada.

A família real permaneceu calada sobre o seu estado de saúde enquanto existiam teorias sobre seu bem-estar e especulações de traição e divórcio.

Lady Colin Campbell, biógrafa de Lady Di, detalhou o estado de saúde de Kate Middleton recentemente. A escritora afirmou que a esposa do príncipe William está com o estado de saúde delicado. "Kate está muito doente. O tratamento é exaustivo. Ela tem que se reservar para se recuperar e poder cuidar dos três filhos, que são muito pequenos. Ela está doente demais para ser ativa", declarou Colin à revista espanhola Mujer Hoy.