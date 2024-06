Reprodução/Instagram Maria Flor e Maria Alice brigam e Virginia relata dificuldade na criação das filhas





A influenciadora Virginia Fonseca ficou em choque com briga entre as filhas Maria Alice e Maria Flor, que trocaram tapas em uma discussão e assustaram a família.

Pelas redes sociais, Virginia conta que deu um feiche nas duas, mas riu da situação logo em seguida. "É um desafio ser mãe de duas. Na hora não pode rir. Maria Alice bateu na Maria Flor, dei um castigo de dois minutos. Conversei com ela e falei para ela voltar e pedir desculpa. Quando ela voltou, a Flor deu um tapão nela. Ninguém estava esperando e todo mundo começou a rir, só que não pode. Fiquei louca.", relatou.

Segundo ela, Maria Alice deu um tapa na irmã e beliscou sua bochecha. "A Virginia ficou louca", contou Lucas Guedes, amigo de Virginia que está em Mangaratiba com a família. Depois do acontecimento, a influenciadora pediu para as filhas se abraçarem e pedirem desculpas.

Virginia, que está a espera do terceiro filho, José Leonardo, contou que as filhas vem brigando muito com a chegada do irmão mais novo.