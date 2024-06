Reprodução Instagram - 14.2.2024 Simony revela detalhes sobre o tratamento de imuneoterapia via stories no Instagram





A cantora Simony passou por mais uma sessão de imunoterapia, nesta terça-feira, (7). Ela já vem enfrentando com um câncer no intestino desde 2022 e disse pelas redes socias que não possui mais células cancerígenas no corpo, mas deve se submeter ao tratamento.

"Deus é bom o tempo todo. Menos uma", escreveu Simony na legenda da foto pelo Instagram em que aparece no Hospital Hcor, em São Paulo.

Via Stories, a cantora deu mais detalhes sobre o tratamento aos seguidores. "Já estou aqui no Hcor, hoje é meu dia de imunoterapia, gente. E tenho que aguardar um pouquinho, fazer exame de sangue, eu sempre faço um dia antes, mas como fui trabalhar, não deu", explicou.

Recentemente, durante o podcast PodC, por Celso Portiolli, Simony revelou como descobriu a doença e que o sonho que teve com seu avô foi o que a fez recorrer ao tratamento. "Eu sempre treinei e, depois da pandemia, tentei voltar para a academia e não tinha mais muita força. Sentia muito cansaço. Aí apareceu uma íngua no lado esquerdo da virilha. Falei: 'devo estar com alguma inflamação, em 30 dias, essa íngua tem que sumir'", disse.

Após dias, ela começou a sentir incômodos para ir ao banheiro e foi ao ginecologista, que após vários exames, nhão obteve nenhum diagnóstico. Nisso, a contora teve um sonho com seu avô Mário, falecido a 11 anos e descobriu a solução. "No meu sonho, meu avô bem perto de mim, disse: 'Vai em um proctologista'. Eu nunca tinha escutado essa palavra e nunca tinha ido em um proctologista", afirmou.

Após o ocorrido, Simony recorreu a um especialista e fez uma colonoscopia, em que foi diagnosticado o câncer "Ele salvou minha vida", disse ela. A cantora descobriu a doença em agosto de 2022 e iniciou a quimeoterapia em 2023. Atualmente, ela faz imuneoterapia com acompanhamento profissional.