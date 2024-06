Reprodução/Instagram Halsey expõe como está sendo seu tratamento da doença





A cantora Halsey divulgou o lançamento de sua nova música, "The End", que fará parte de seu próximo álbum. A canção fala sobre os problemas de saúde que ela vem enfrentando.

Nas redes sociais, a cantora mostrou seus tratamentos contra a doença. "Resumindo, tenho sorte de estar viva. Longa história, eu escrevi um álbum", escreveu. Na descrição da mesma publicação, Halsey marcou instituições de pesquisas sobre lúpus e apoio para vítimas da leucemia.

Nos versos da música, ela trata as questões que sofre com a doença. "A cada dois anos, o médico diz que estou doente / Puxa um saco novo de truques e então eles colocam em mim / No começo era meu cérebro / Depois um esqueleto com dor / E não gosto de reclamar, mas estou pedindo desculpas", afirma.

Desde o nascimento de seu filho, Halsey publicou em 2022 que suas condições de saúde não estavam favoráveis e que seu corpo estava "se rebelando contra ela", mas desde então não parou com a carreira musical.