Reprodução/Twitter Entrevista de Luana Piovani e Xuxa viraliza após briga com Neymar





Um recho da uma entrevsta entre Luana Piovani e Xuxa, durante "Planeta Xuxa", exibido em 1998 viralizou nas redes sociais após briga entre a artista e o jogador Neymar a respeito da PEC da privatização das praias.

No vídeo, mostra uma fala contundente de Luana, quando tinha apenas 21 anos, em que relata um episódio em que um fã pede um autógrafo a ela. "Dou atenção para todas as pessoas que chegam até mim e vêm falar comigo e tal. Mas acho que o 'semancol' tem que ter sido tomado e o 'desconfiômetro' tem que ter sido ligado. Cheguei no PlayCenter às 20h e ele fechava às 22h. E queria mais era brincar! Quando estava na fila, eu dava autógrafo, tirava foto...", disse.

"Se estava andando, eu não ia parar, porque eu tinha que sair de uma fila para ir para outra. E algumas pessoas me pediram para dar autógrafo, e eu falava: 'Não, eu te dou um beijo'. E aí saía correndo", explicou em entrevista com Xuxa.

"Saindo do PlayCenter, fui comer meu hotdog e vem uma senhora do meu lado e fala o seguinte: 'Olha, eu sei que estou te incomodando, mas você foi muito mal-educada com a minha filha'. Eu olhei e falei assim: 'Minha senhora, o que é ser mal-educada?'. Ela olhou para a minha cara e falou: 'O que, você vai engrossar, é?'. E eu falei: 'Fazer o quê? Engrossar? Não sou mingau, minha senhora!' E aí ela me deu um empurrão. Fiquei olhando aquilo completamente passada e não fiz nada. Devia ter dado um croque na cabeça daquela velha", continuou Luana.

Pelas redes sociais, internautas dividiram opiniões. Uns relataram que a postura foi contundente. Outros apontaram a postura da artista como desagradável e antipática e disseram que ela sempre teve essa postura em seus posicionamentos. "Agora estão descobrindo que ela sempre foi sem papas na língua. E linda de viver. Maravilhosa desde sempre", elogiou uma usuária, por meio do X. "Depois desse dia ela decidiu nunca mais levar desaforo pra casa", brincou outra internauta.