Reprodução/iG O vídeo mostra Eliezer ensinando a Viih Tube a maneira certa de abrir a porta do closet





O ex-BBB Eliezer critica postura de internauta , após deixar um comentário no vídeo em que ensina a maneira correta de abrir o vidro do closet. A usuári teria afirmado que quem pagou foi a influenciadora Viih Tube, que aparece no vídeo.

“Se tá difícil pra você, imagina pra essa mona que coloca na bio “se permita ser feliz” e tá na internet preocupada com quem pagou o vidro do closet de quem ela nem conhece”, disse Eliezer expondo uma parte do perfil da internauta.

Em seguida, o influenciador pontua. “Você é a gerente da conta do banco dela? Ou é só inveja e frustração por me ver aqui e você provavelmente bem fud*da aí? Porque gente que tá bem de vida e feliz não se importa com quem pagou o vidro da casa de alguém que nem conhece, concorda?”, criticou.

O vídeo em questão mostra Eliezer preocupado em deixar Viih Tube cololcar os dedos no vidro, após a obra da casa nova. Nisso, ele ensina como abrir a porta do closet. Na brincadeira, a influenciadora põe os dedos diretamente no vidro, os manchando com marcas dedo e o ex-BBB aparece assustado.