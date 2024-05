Divulgação _





Em um momento de IAs avançando por todos os mercados, inclusive no esporte , e momentos politicamente turbulentos pelo mundo todo, futebol deveria ser uma das últimas coisas a se queixar, mas há momentos que são difíceis de se esquecer até mesmo pelo torcedor menos assíduo.



Nas últimas décadas, a seleção brasileira de futebol, conhecida por sua história gloriosa e seu estilo característico de jogo, tem enfrentado uma série de vexames que marcaram este século. A equipe que já encantou o mundo com seu jogo vistoso e habilidoso, por vezes nesse século, se viu envolvida em situações vexatórias que deixaram os torcedores perplexos e desapontados.

Desde derrotas inesperadas em competições importantes até atuações aquém do esperado, episódios negativos marcaram presença, desafiando a tradição de excelência que a amarelinha sempre buscou representar. Para ilustrar isso melhor, fizemos uma lista para selecionar os 4 maiores vexames que a seleção brasileira teve que enfrentar nesse século em televisão nacional.

Brasil 1 x 7 Alemanha (2014)

Começando com esse que foi simplesmente o maior vexame da história de uma grande seleção em Copa do Mundo para muitos. A goleada praticada pela Alemanha em 2014 foi verdadeiramente avassaladora. Afinal, era difícil conceber que a seleção mais vencedora da história do futebol pudesse sofrer sete gols em uma partida de semifinal de Copa do Mundo, fase em que geralmente permanecem apenas as equipes mais fortes, e, para agravar ainda mais, em seu próprio território.

Brasil 0 x 2 Honduras (2001)

Curiosamente, sob o comando de Felipão, o mesmo técnico do fatídico 7 a 1, a seleção brasileira enfrentava um desafio árduo: levar para a Copa América uma equipe que vinha enfrentando dificuldades nas eliminatórias e que era alvo de intensa desconfiança por parte dos torcedores. Apesar da falta de crédito, ninguém poderia prever que o Brasil seria eliminado da competição por Honduras, uma seleção que até então havia participado de apenas uma Copa do Mundo e que estava presente na Colômbia como convidada da organização. No entanto, a surpresa foi inevitável. Uma derrota por 2 a 0, com um gol contra de Belletti, resultou na eliminação precoce dos ainda tetracampeões mundiais nas quartas de final.

Brasil 0 x 0 Paraguai (2011)

Um empate com o Paraguai não é necessariamente um vexame. Mas nessa ocasião, o Brasil era franco favorito e enfrentou uma seleção fraca do Paraguai precisando de uma vitória simples para se classificar. Apesar de ter criado várias chances de gol, os atacantes brasileiros simplesmente não conseguiam acertar o gol adversário. O jogo acabou indo para os pênaltis, onde o Brasil perdeu inacreditáveis 4 pênaltis e foi eliminado pelo Paraguai.

Brasil 1 x 1 Venezuela (2023)

O histórico do confronto de Brasil e Venezuela é certamente um dos mais desequilibrados de todos os tempos no futebol mundial. Os venezuelanos dificilmente tiveram condições de competir com o Brasil e só conseguiram vencer uma única vez, em 2008 durante um amistoso. Porém, nas eliminatórias, o Brasil nada de braçada contra a Venezuela e possui uma quantidade considerável de vitórias. No ano passado, no entanto, o time de Fernando Diniz não conseguiu passar de um empate contra a seleção venezuelana. O Brasil jogava em casa, pois o jogo ocorreu no Mato Grosso do Sul, o que faz com que esse vexame seja ainda maior.