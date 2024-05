Foto: São Roque Notícias/Instagram Cantor morre em acidente após assinar 1º contrato profissional





O cantor sertanejo Guilherme Leon, de 32 anos, morreu em um acidente de carro na madrugada de sábado (18), quando retornava para casa após assinar o seu primeiro contrato profissional com uma gravadora.

O jovem voltava de Goiânia (GO), onde havia fechado um contrato para a gravação de um clipe com o produtor Cristiano Kauzner, quando se envolveu em um acidente na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Mairinque, São Paulo.





O cantor estava a pouco menos de 30 minutos de chegar em casa. Guilherme foi socorrido em estado grave e levado ao Pronto Atendimento de Mairinque, mas não resistiu.

Segundo as informações da TV TEM, Guilherme estava na pista sentido Sorocaba (SP), quando outro veículo invadiu a contramão e bateu de frente com o carro dele. O artista estava se preparando para lançar uma nova música.

A esposa de Guilherme também estava no veículo que foi atingido. Ela foi encaminhada para o hospital com ferimentos leves. O motorista do outro veículo fugiu do local, mas foi encontrado e levado à delegacia na tarde de sábado (18).