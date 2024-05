Divulgação Ana Paula Marçal, influenciadora que agrediu mulher na rua em MG





Um vídeo que registra uma briga envolvendo duas mulheres no meio da rua em Divinópolis, Minas Gerais, segue repercutindo nas redes sociais. O caso aconteceu na última terça-feira (14). Nas imagens, uma mulher aparece dando tapas, chutes e chega a enforcar a jovem, de 26 anos, que estaria grávida.

A mulher em questão, que agrediu, se trata de uma influenciadora digital chamada Ana Paula Marçal, de 43 anos, que acumula mais de 560 mil seguidores no Instagram. Na rede social, ela diz ser "palestrante internacional de maquiagem".

Na internet, destacou-se como a rainha dos pincéis, falando de empoderamento feminino e lifestyle, ou seja, mostrando o seu estilo de vida. Além disso, Ana Paula é fundadora de marcas de cosméticos.





Segundo a influenciadora, a agressão aconteceu porque a jovem estaria em um relacionamento com o pai dela, que está em tratamento de demência. Ana Paula acusa a moça de querer extorquir o idoso, que teria mais de 80 anos.

“Sai de perto do meu pai. Você vai matar ele. Meu pai tem mais de 80 anos e você fazendo isso com ele. Vai pedir quem te engravidou para cuidar de você", diz Ana Paula à jovem, que aparenta se sentir mal. "Quer passar mal? Te quebro no meio e te levo para o hospital", diz a influenciadora.





Ana Paula Marçal acionou a Polícia Militar (PM) para registrar o caso. "A solicitante relatou que moça foi agredida porque tinha um relacionamento com o pai dela, que é um senhor mais velho e que está em tratamento de demência. Disse que essa mulher estava dando prejuízo financeiro para o pai dela. Então, ela foi até o local para tirar satisfação", informou a PM.