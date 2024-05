Reprodução/Instagram Aos 61 anos, Solange Frazão reproduz foto tirada aos 18 anos com o mesmo maiô

A modelo Solange Frazão, de 61 anos, deixou os seguidores do seu Instagram de queixo caído neste sábado (11) ao reproduzir uma foto que tirou em um ensaio de miss quando tinha 18 anos.

A musa fitness chamou a atenção para um detalhe: ela estava usando mesmo maiô de 43 anos atrás.

"Hoje, abrindo minha caixa de recordações, me deparei com essa foto tirada em 1982 para revisa Manchete. Também encontrei minha faixa de miss São Paulo e meu maiô, que guardo com tanto carinho", disse a influenciadora. "Resolvi registrar e voltar o tempo me vestindo de miss São Paulo 1982".

Ela relembrou a sensação de participar dos concursos de beleza na juventude. "Quantas recordações lindas! Participar do Miss Brasil e de concursos internacionais nos enche de autoestima. Hoje, 43 anos depois, vejo o quanto verdadeiramente colhemos nossas escolhas durante esta vida", destacou.

Nostálgica, ela acrescentou: "Bons tempos que não voltam mais. Ficam as lembranças guardadinhas no coração".

Nos comentários, a musa fitness foi muito elogiada. "Essa não envelhece nunca. Ô mulher, bonita!", disse um dos seguidores. "O tempo não passou para você, mesmo corpo, mesmo sorriso", disse uma pessoa. "Cada vez mais linda", escreveu mais uma.