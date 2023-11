Divulgação Dr. Luís Corazza e paciente

Uma condição extremamente grave e que nos estágios iniciais costuma ser silenciosa, é o Diabetes tipo 2.



Essa doença é caracterizada pelo excesso de açúcar no sangue e representa cerca de 90% dos casos de Diabetes no Brasil.

Isso acontece porque o nosso corpo começa a desenvolver uma resistência à ação da insulina (hormônio que auxilia a entrada de glicose nas células), devido à presença de gordura visceral excessiva, que por sua vez estimula o nosso corpo a produzir cada vez mais esse hormônio.

A insulina aumentada é um dos principais hormônios relacionados à Obesidade. Com o passar do tempo, a insulina que está sendo produzida passa a não ser mais suficiente para o controle do açúcar no sangue, consequentemente o indivíduo vira Diabético e esse excesso de glicose danifica os vasos sanguíneos e nervos de todo o corpo (é como se esse açúcar livre no sangue acima do seu valor normal fosse tóxico), podendo predispor esses pacientes a problemas graves de saúde, como o Infarto, AVC (Acidente Vascular Cerebral - “Derrame”), Insuficiência Renal, Gangrenas e Amputações de membros do corpo, assim como neuropatias diabéticas, disfunção erétil e até mesmo a cegueira.

Contudo, ela é apenas um dos problemas interdependentes, ou seja, junto à obesidade, hipertensão e os altos níveis de colesterol no sangue, forma o que chamamos de síndrome metabólica.

Diante da comorbidade tão preocupante em todo o mundo, fica a dúvida: há como reverter a situação? “Sim, e isso pode serfeito através da cirurgia metabólica, mais popularmente conhecida como cirurgia de diabetes.”, explica o médico Dr. Luís Corazza, autoridade em cirurgia bariátrica e metabólica, e que focou toda a carreira nas questões do aparelho digestivo.

Proposta principal do procedimento

A cirurgia metabólica tem como finalidade principal a cura não só da diabetes, mas também da síndrome que dá nome ao procedimento.

O interessante é que a intervenção se assemelha a cirurgia Bariátrica, mas pode ser aplicada em pacientes que não sejam obesos mórbidos

“Os níveis elevados de glicose no sangue e todo o desequilíbrio hormonal são orquestrados positivamente após o procedimento. A cirurgia metabólica ou do diabetes, além de auxiliar na perda de peso, é atualmente considerada o melhor tratamento da atualidade para a remissão completa do diabetes tipo 2.”, revela o Dr. Luís.

O fato é que o pâncreas passa a ser estimulado por hormônios quando realizamos alterações anatômicas no trato gastrointestinal do paciente. O resultado é visível logo nos primeiros meses após a cirurgia. Seu potencial é maior do que diversas medicações e inclusive traz a cura total para aqueles que sofrem com a doença na grande maioria dos casos.

Todas as pessoas obesas podem realizar a cirurgia?

Não! Ela é indicada apenas para pacientes com IMC (Índice de Massa Corporal) acima dos 30kg/m2, idade entre 30 e 70 anos, além da comprovação do diabetes tipo 2 e não responder positivamente ao tratamento clínico.

O pós-cirúrgico deve ser acompanhado de perto pelos profissionais, estando o paciente sob vigilância frequente e controle intensivo.

Além da melhora da qualidade de vida, os pacientes podem ainda ter um aumento de sua expectativa de vida em até 15 anos.