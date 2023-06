Domingão tem eliminação de Belo do 'Dança' e indireta de Simone Mendes

Simone se emociona com surpresas

A cantora ainda foi surpreendida com homenagens de pessoas queridas, como Ivete Sangalo e do marido Kaká Diniz e com um disco de diamante duplo, que foi entregue por Luciano Huck. O prêmio significa que ela atingiu 300 milhões de de streams no projeto. Simone não conteve as lágrimas.