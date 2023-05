Reprodução/Instagram 07.05.2023 O aniversário de Mel Maia teve show da Turma do Pagode

Mel Maia completou 19 anos na última quarta-feira, mas celebrou seu novo ciclo somente neste domingo (7), em uma casa de eventos na Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A atriz, que atualmente está em "Vai na Fé", recebeu a presença de vários amigos, inclusive famosos, e do namorado, MC Daniel, que não saiu do seu lado durante quase toda a festa.

"Eu não estava esperando por tudo isso. Deixei na mão da minha mãe e não estou acreditando em tudo que estou vendo", falou que revelou que o famoso restaurante Paris 6 foi o responsável pelo churrasco.

Entre os convidados, o ator Jean Paulo Campos, que também está no elenco da mesma novela das 7, esteve por lá, assim como a cantora Jojo Todynho que aproveitou até para fazer uma nova tatuagem no braço.

Durante a festa, Mel se divertiu muito ao som da Turma do Pagode, que agitou todos os convidados com seus hits mais famosos. A atriz cantou "Deixa em Off", "Cobertor de Orelha" e "Aonde Quer Chegar".

O look da atriz é composto por um top de flor e uma saia vazada off-white, do Ateliê Íris Mar, que custa R$ 700. A festa também contou com diversas parcerias da atriz com algumas marcas e empresas. No bar, era possível encontrar um drink feito para a aniversariante e que foi batizado com o nome dela.

Em um dos cantos da casa de festas tinham dois tatuadores que estava fazendo flashs tattos.