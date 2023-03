Reprodução/Instagram 04.03.2023 Pedro Sampaio estaria namorando o modelo Henrique Meinke

Pedro Sampaio está com o coração preenchido, pois está supostamente namorando com o modelo e atleta de vôlei Henrique Meinke, de acordo com informações do jornal Extra. Os dois estariam juntos há pelo menos sete meses e já teriam assumido o relaciomento para familiares e para os amigos mais íntimos.

Em novembro de 2022, o cantor e DJ foi fotografado com a drag queen Pabllo Vittar em um dia de curtição em uma praia, o que gerou rumores de que estariam juntos, mas o "flagra" nada mais era do que os bastidores do clipe de um feat entre os dois. Ele já deu a entender, em outra oportunidade, que não vê impedimentos para se relacionar com qualquer pessoa, inclusive com homens.

Em janeiro deste ano, Pedro e Henrique aproveitaram juntos alguns dias na ilha de Fernando de Noronha, também foram vistos no Baile da Vogue, onde o DJ se apresentou, e curtira uma maratona de Carnaval. Eles também circularam juntos pelo Beto Carrero World e até na Farofa da Gkay, onde Pedro também fez show.