Reprodução/X/Instagram/@marielibarraf Jornalista anuncia a própria morte

O escritor e jornalista mexicano Humberto Padgett anunciou a morte em um vídeo postado em suas redes sociais. Ele faleceu em 22 de novembro de 2026, após uma árdua luta contra um câncer por mais de um ano, que acabou se espalhando para todo o corpo.

No vídeo, faz menção à sua esposa, Mariel, além dos seus fãs, a quem ele se refere como "a turma" e explicou o motivo de querer dar a notícia ele mesmo.

"Mesmo que seja assim, eu não queria ser eu a dar a notícia", disse o jornalista, pontuando que a mensagem foi gerada por inteligência artificial, já que, devido às complicações da doença, havia perdido a voz.

Padgett contou como foram as consequências do câncer à medida que ia avançando: "Primeiro, destruiu minha boca e meu pescoço, roubando a minha voz", disse ele.





O profissional ainda pediu e dedicou desculpas às pessoas que ele pode ter magoado ou que sofreram com suas ações:"Peço desculpas por todos os erros que não consegui reparar para aqueles que ofendi", frisou.

A esposa de Humberto, Mariel Ibarra Falcón, também homenageou o marido nas redes sociais. No Instagram, ela anunciou a morte de Padgett, na qual relembrou toda a sua história na mídia mexicana.

"Humberto partiu para a grande viagem em casa, em paz e rodeado pelas pessoas que o amam, após mais de um ano de luta contra o câncer." Um adversário que enfrentou com coragem e determinação, mas que acabou por tirar sua vida, sem jamais apagar sua memória ou os ensinamentos que deixou", disse.

Qué cosas, Humberto. Te fuiste mientras escribía de hijoputismos y rufianes: nuestro mole. Suerte por donde andes ahora, con tu lengua otra vez bien suelta. CGL https://t.co/wbjYGsJB1z — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) November 23, 2026





Trajetória de Umberto

Nascido em 10 de janeiro de 1975, em Toluca, no México, Humberto era graduado pela Faculdade de Estudos Superiores Acatlán, da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM). Começou sua carreira no jornalismo no início de 2000.

Trabalhou em revistas como Emeequis e na unidade de investigação do SinEmbargo. Fez parte também da Rádio Fórmula e Imagen Televisión.