Reprodução Instagram/Divulgação Elas que Lutem: veja quem está no elenco da próxima novela das sete





A TV Globo já começou a preparar sua próxima novela das sete. Intitulada "Elas que Lutem", a produção substituirá "Por Você" em 2027 e terá como protagonistas Dani Calabresa, Heslaine Vieir a e Vitória Strada. Escrita por Daniel Ortiz, em parceria com Victor Atherino e Flávia Bessone, a trama apostará em uma mistura de comédia, romance e aventura, com uma história que começa em São Paulo e leva suas personagens principais até a Floresta Amazônica.

As três atrizes interpretarão mulheres de realidades e personalidades distintas que terão suas vidas cruzadas após serem vítimas de um golpe financeiro. Kika, Belém e Maya perderão dinheiro em um esquema comandado por um empresário e decidirão se unir para tentar recuperar o que perderam. A busca pelo responsável, porém, acabará levando o trio a uma situação completamente inesperada.

Conheça as três protagonistas

Dani Calabresa interpretará Kika, uma ex-modelo que terá seu noivado diretamente afetado pelo golpe financeiro. A personagem descobrirá que seu companheiro está envolvido no esquema que prejudicou diversas pessoas. Conhecida pelo trabalho na comédia, a atriz terá a oportunidade de explorar uma personagem dentro de uma produção que combina humor e aventura.

Já Heslaine Vieira dará vida a Belém, uma jovem que trabalha como camelô no Brás, tradicional região de comércio popular de São Paulo. Filha de um personagem interpretado pelo cantor Belo, ela terá uma realidade financeira diferente da das outras protagonistas. Na história, a personagem também viverá um romance com Noah, papel de Rodrigo Simas.

Vitória Strada será Maya, uma psicóloga que também estará entre as vítimas do esquema fraudulento. A personagem terá conflitos familiares e amorosos ao longo da narrativa. Sua irmã mais nova será interpretada por Daphne Bozaski, enquanto Matheus Abreu dará vida a Gael, um dos personagens envolvidos em seu núcleo romântico.

Reprodução Instagram/Divulgação Elas que Lutem





Como será a história de Elas que Lutem?

O principal conflito da novela começará quando um empresário do ramo de investimentos financeiros, interpretado por Thiago Fragoso, aplicar um golpe em seus clientes e desaparecer depois de decretar falência. Entre as pessoas prejudicadas estarão Kika, Belém e Maya, que decidirão partir em busca de respostas e tentar recuperar o dinheiro perdido.

As protagonistas descobrirão que o empresário está em Manaus e embarcarão em um avião com destino à capital amazonense. A viagem, entretanto, tomará um rumo inesperado quando a aeronave enfrentar uma emergência e precisar pousar em plena Floresta Amazônica.

Isoladas em uma região de mata, as três mulheres terão de deixar as diferenças de lado para enfrentar os desafios da sobrevivência. Entre os passageiros estará Noah, personagem de Rodrigo Simas, um homem aventureiro e acostumado a fazer trilhas, que ajudará o grupo durante a jornada.

A experiência na floresta será determinante para aproximar as protagonistas. A convivência fará com que elas desenvolvam uma relação de amizade e parceria, dando início a uma nova etapa em suas vidas. Depois de enfrentarem as dificuldades, as três também terão a oportunidade de construir um projeto em conjunto.

Reprodução Instagram/Divulgação Elas que Lutem





Quem está confirmado no elenco?

Além das três protagonistas, "Elas que Lutem" contará com um elenco formado por nomes conhecidos da televisão brasileira. Rodrigo Simas interpretará Noah, enquanto Thiago Fragoso será o empresário responsável pelo golpe financeiro. Danielle Winits também está confirmada na produção e viverá a mãe do personagem de Simas.

Marcelo Médici dará vida a Valentim, dono de uma pensão que também realiza apresentações como drag queen. Grace Gianoukas interpretará a mãe do empresário golpista, enquanto Edson Celulari também integra o elenco. Os detalhes sobre seu personagem ainda não foram divulgados.

Ana Hikari será uma personagem milionária e antagonista, que inicialmente estará noiva de Noah. Aline Dias e Sophia Rosa também participarão da novela como filhas do personagem de Belo, que interpretará o pai de três jovens, incluindo Belém.

Daphne Bozaski será a irmã mais nova de Maya, enquanto Matheus Abreu viverá Gael, ex-atleta de saltos ornamentais que estará envolvido no núcleo amoroso da personagem de Vitória Strada.

Klara Castanho, João Baldasserini, Marcos Pitombo, Alessandra Negrini, Cristina Pereira, Cosme dos Santos, Daniel Blanco e Nikolly Fernandes também estão entre os nomes confirmados na produção.

Quando estreia a próxima novela das sete?

Com direção artística de Fred Mayrink, "Elas que Lutem" tem previsão de estreia para março de 2027, na faixa das sete da TV Globo. A produção ocupará o lugar de "Por Você", dando continuidade à aposta da emissora em histórias que misturam humor, romance e conflitos familiares.

A novela também representa mais uma parceria de Daniel Ortiz com o horário. O autor já esteve à frente de produções como "Alto Astral", "Haja Coração", "Salve-se Quem Puder" e "Família é Tudo".



