Reprodução/TV Globo Juliane Massaoka e Ana Maria Braga

Ana Maria Braga estranhou uma fala de Juliane Massaoka durante o programa Mais Você, na última quarta-feira (25). Em um quadro culinário da atração, a apresentadora e a jornalista comeram uma sobremesa elaborada com gelatina e frutas. Após se recusar a falar mal da iguaria ao vivo, a repórter levou um puxão de orelha.

Ao experimentar o prato com chia, mel, gelatina e leite de coco, Juliane não conseguiu disfarçar sua insatisfação. "Nossa, gente", soltou a profissional. Ana Maria já havia demonstrado que não gostou da comida e disse: "A gente não está querendo brigar com ninguém".

No entanto, Ju disse uma frase que tirou a mãe do Louro Mané do prumo: "Jamais vou falar aqui que é ruim, não vou falar. Não vou falar nada".

Então, Ana Maria Braga expressou sua insatisfação: "Por que você nunca vai falar? Tem algum problema de infância? Você não pode comentar que é ruim quando o negócio é ruim, quando é bom, fala que é bom? Que diabo é isso?".





"Eu não gosto muito de falar que é ruim", pontuou a especialista em internet. "Uai, fala 'não gostei'", soltou a veterana. "Fala: 'Esse eu não gostei. Pronto", disse Ana Maria. "Esse eu não gostei", falou Ju, envergonhada.

Ana Maria sem paciência alguma com a Ju Massaoka hoje! #MaisVocê https://t.co/okJyDQH3F9 — Amante do Entretenimento (@amanteentreten) November 25, 2026





Carreira de Juliane Massaoka

Nascida em Curitiba, a jornalista iniciou a carreira na TV Globo há um bom tempo, trabalhando nos bastidores do Mais Você antes de ganhar sua primeira chance nas câmeras do canal global em 2020.

De ascendência polonesa do lado paterno e japonesa pelo materno, Juliane cresceu com o sucesso da internet, dominando redes sociais e fatos da mídia. Foi esse talento com o mundo digital que fez a Globo apostar nela nessa área no É de Casa.

Além do programa sabático, Ju conseguiu espaço como repórter do Encontro. Com uma linguagem que se adequa aos tempos atuais, logo conquistou fama e, dos bastidores, passou a ser um dos principais nomes das manhãs da Globo.

Reprodução/Instagram/@julianemassaoka Repórter Juliane Massaoka





Essa alta popularidade lhe rendeu um quadro no Mais Você, de Ana Maria Braga. A repórter conheceu a apresentadora em 2016, quando ainda fazia parte da atração e trabalhava com questões operacionais e adaptação de roteiros.

"Uma das minhas tarefas era coordenar o tempo de cada assunto, para que tudo coubesse dentro do horário previsto", disse ela.

Essa experiência fez com que Ana Maria Braga convidasse Ju para o quadro Feed da Ana, atração em que a apresentadora e a repórter conversam sobre os destaques nas redes sociais e os momentos virais da internet.