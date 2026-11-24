Manoella Mello/Reprodução Globo "Avenida Brasil 2" terá morte de personagem importante e novos atores no elenco

A continuação de “Avenida Brasil” começará com uma tragédia na vida de Nina (Débora Falabella) e Jorginho (Cauã Reymond). Quatorze anos após o fim da novela original, o casal terá de enfrentar a morte do próprio filho, acontecimento que servirá de ponto de partida para os conflitos da nova trama de João Emanuel Carneiro.

A revelação foi feita pelo autor em entrevista ao jornal O Globo, publicada no último domingo (22). Na conversa, ele contou que se arrependeu de ter incluído um bebê no desfecho da primeira versão, exibida em 2012, justamente porque a existência da criança acabou se tornando um desafio para desenvolver a sequência. “Se soubesse que ia continuar, faria algumas coisas diferentes. Por exemplo: não teria posto aquele bebê no final, o filho de Jorginho e Nina. Ele me criou um problema”, admitiu.

Carneiro também confirmou que a criança morrerá na história . “A tragédia na vida do casal é que eles perderam o filho. A criança morreu”, revelou. A perda terá consequências para o relacionamento dos protagonistas, que aparecerão em uma fase delicada do casamento quando a novela começar.

Na nova produção, Nina e Jorginho estarão morando no Catar, onde ele trabalha como técnico de futebol. A morte do filho, que já estaria na adolescência considerando o intervalo de 14 anos entre as duas histórias, será determinante para entender o distanciamento do casal. As circunstâncias da morte, no entanto, ainda não foram reveladas.

Novos nomes no elenco de "Avenida Brasil 2"

Além do retorno de personagens conhecidos, a continuação contará com uma série de artistas que não participaram da primeira versão. Entre as novidades anunciadas pela TV Globo estão Heloísa Périssé, que voltará a interpretar Monalisa, além de Nívea Maria, Joaquim Lopes, Evelyn Castro, Letícia Lima, Digão Ribeiro, Valentina Bulc, Stella Maria Rodrigues, Igor Fernandez e Felipe Frazão.

A lista de novos integrantes também reúne Aliny Ulbricht, Alanys Santos, Juliana Brisson, Isabela Catão, Victória Roque, Rafael Saraiva, Yonn Levy, Isabelle Marques, Ana Costa, Marcinho Gonzaga, João Pimenta, Marcelo Valle, Lorena Lima, Antonio Rockenbach, Matheus Sousa, Israel Eyer e Miguel Moraes. Até o momento, boa parte dos personagens ainda não teve suas histórias detalhadas pela emissora.

Com estreia prevista para 25 de janeiro de 2027, na faixa das nove da TV Globo, “Avenida Brasil 2” terá Ricardo Waddington na direção artística.