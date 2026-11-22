Reprodução/Globopay Luiz Teixeira e Alex Meschini

O apresentador Luiz Teixeira se emocionou ao vivo neste domingo (22), durante o Esporte Espetacular, ao falar sobre a morte de um colega de trabalho da TV Globo. Com a voz embargada, o jornalista pediu licença aos telespectadores para prestar uma homenagem a Gabriel Scherer, auxiliar de vídeo da emissora, que morreu aos 30 anos na última sexta-feira (20).

A homenagem aconteceu durante uma entrada ao vivo do programa. Ao lado do jornalista Alex Meschini, Luiz interrompeu o assunto que estava sendo abordado para falar sobre a perda do amigo. Os dois chegaram a se abraçar durante o momento, exibido pela Globo.





"Eu vou pedir licença para todos os telespectadores da TV Globo, porque eu não sei se eu vou conseguir, tá, gente? Mas na última sexta-feira a gente perdeu um grande companheiro nosso, Gabriel Scherer", começou.

Na sequência, o apresentador destacou a relação que tinha com o profissional, que ia além do ambiente de trabalho.

Além de um excelente profissional, uma excelente pessoa, era um companheiro que eu tinha dentro e fora da emissora Luiz Teixeira, apresentador da TV Globo.









Quem era Gabriel Scherer?

Gabriel Scherer trabalhava como auxiliar de vídeo na TV Globo e fazia parte da equipe ligada à cobertura esportiva da emissora. Ele atuava nos bastidores de programas como o Esporte Espetacular e também esteve ligado ao trabalho da equipe do SporTV.

Reprodução/Instagram Gabriel Scherer e Luiz Teixeira





Durante a homenagem, Luiz contou que a amizade entre os dois era próxima e que Gabriel frequentava sua casa. O profissional também era querido por sua esposa, filha, mãe e sogra.

"Ele era muito querido não só por mim, mas pelas pessoas que trabalham com a gente na TV Globo, pelas pessoas que trabalham no esporte. Ele era muito querido pela minha família, pela minha esposa, pela minha filha, pela minha mãe, pela minha sogra. O Gabriel frequentava a minha casa", relembrou.

O jornalista ainda explicou que Gabriel estava no Chile para realizar um sonho do pai, uma viagem ao Deserto do Atacama. Emocionado, Luiz refletiu sobre a importância daquele momento para o amigo e deixou uma mensagem de despedida.

Reprodução/Globopay Luiz Teixeira e Alex Meschini





"Eu levo a vida de uma forma muito leve, e acredito que as pessoas têm uma missão aqui na Terra. Acho que o Gabriel realizando esse sonho do pai dele cumpriu a missão dele aqui na Terra", declarou.

Ao encerrar a homenagem, o apresentador se dirigiu aos familiares do colega e ressaltou o quanto ele também era importante para os profissionais que conviviam com ele na emissora.

"Então, Gabi, de onde você estiver, meu irmão, fique em paz, fica bem, fica com Deus e, ó, eu te amo, tá?", disse.

O que aconteceu com Gabriel Scherer?

Gabriel morreu na sexta-feira (20), aos 30 anos, após um acidente de trânsito no Chile. Segundo informações publicadas pelo Terra, ele estava em um carro de aplicativo com os pais e a namorada quando o veículo foi atingido por um caminhão.

O auxiliar de vídeo chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Os outros ocupantes do automóvel foram encaminhados para atendimento médico.



