Reprodução/GNT Bela Gil deixa o Saia Justa

Bela Gil anunciou sua saída do Saia Justa, do GNT, durante o programa de encerramento da temporada, exibido na noite de quarta-feira (18). A famosa entrou na atração em março de 2023 e fazia parte do elenco ao lado de Eliana, Erika Januza, Juliette e Tati Machado.

"Não é uma decisão fácil; entrei no 'Saia' numa transformação grande na minha vida. Estou no meu quarto ano, senti que o 'Saia' foi importante na reconstrução e reorganização das pecinhas na minha vida. Agora, está tudo no lugar. Estou pronta para alçar novos voos, quero novos desafios", pontuou ela.

A profissional da gastronomia revelou os motivos para se afastar da atração na temporada de 2027.

"Fiz muita matemática para que coubesse tudo, mas cada escolha é uma renúncia. Temos que perder o medo de perder. É uma despedida, de certa forma, gratificante por sentir que meu dever foi cumprido. Vou sentir muita, muita falta de cada uma de vocês. Essa formação é gostosa, a gente sabe o quanto curte estar aqui", garantiu.





Juliette ficou emocionada ao se despedir da amiga: "É árduo se conectar com uma pessoa com quem a gente se entende no olhar. Você representa coragem de desbravar. Todas nós enxergamos você como uma mulher que abre caminhos. Sempre que tinha medo, olhava para você. Outros caminhos... hoje não. Hoje estou triste, hoje quero dizer que perco um pedaço muito importante", cravou.

Erika Januza falou sobre a passagem de Bela Gil pelo Saia Justa e elogiou a colega: "A gente aprende muito com você. Não tem reunião ou programa em que você não ensine algo. Você é única, e pessoas assim são raras. Você não tem medo disso. Vai fazer muita falta", disse a atriz.

Passagem na atração

Durante seu tempo no Saia Justa, Bela trouxe debates sobre o universo feminino, como sua experiência em ser mãe, empresária e até escritora. Ela também passou por momentos desafiadores na atração, quando perdeu sua irmã, Preta Gil (1974-2025).

Reprodução/GNT Bela Gil no Saia Justa

Mesmo deixando o elenco da atração, ela fará uma participação especial no programa. Ela confirmou presença na edição de fim de ano do Saia Justa, atração transmitida todas às quarta-feiras no canal a cabo do Grupo Globo, GNT.