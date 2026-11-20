Reprodução/Rede Massa William Souza é demitido da Rede Massa

A Rede Massa, afiliada do SBT no Paraná, promoveu uma onda de demissões no feriadão. Dentre os que foram dispensados, está o apresentador do Primeiro Impacto, William Souza, atração local da emissora com transmissão para alguns municípios do estado.

William comandava o Primeiro Impacto Maringá e foi dispensado da emissora. A atração estava há seis anos no ar, desde abril de 2021, e conseguia bons índices de audiência, chegando por muitas vezes à liderança.

Ao seu público, o profissional comentou sobre sua dispensa do canal de Ratinho e fez observações sobre o tempo em que trabalhou na estação paranaense.

"Durante os meus quase 25 anos de jornalismo e quase 20 anos de televisão, eu sempre fui muito transparente, sempre fiz isso, olho no olho, com o público que me acompanhou nos primeiros passos em Foz do Iguaçu e depois em Maringá. Hoje, no fim do Primeiro Impacto, programa que eu apresentava há mais de dois anos na Rede Massa, SBT, eu fui comunicado sobre o fim do meu contrato de trabalho e vínculo com a emissora", disse.

William também pontuou que outros profissionais e colegas de trabalho da Rede Massa também foram dispensados no pré-feriadão.

"Nas palavras dos diretores e coordenadores que me deram essa informação, eu pude perceber que não era algo pessoal e aí eu olhei para o lado e percebi que, infelizmente, outros dois colegas também tinham sido demitidos, assim como eu", revelou.

William reflite sobre demissão

O jornalista fez uma reflexão sobre sua saída do canal e elenca o motivo. Ele afirmou que sua dispensa foi por motivos de caixa e orçamento da TV e nada de cunho pessoal.

Reprodução/Rede Massa William Souza é demitido da Rede Massa

"E aí eu percebi que a emissora estava fazendo um ajuste de contas. Um ajuste de orçamento para seguir adiante. Durante os dez anos de vínculo com o grupo Massa, eu tive várias alegrias, pude receber sete prêmios de jornalismo e até uns nacionais. Pude comemorar a vice-liderança em audiência em Londrina, uma praça disputada. E também a liderança das 08h às 08h30 da manhã", disse.

Souza, porém, detonou a escala 5x2 aprovada pelo governo e afirmou que a medida estaria prejudicando postos de trabalho: "E aí eu pude hoje ver e sentir o que milhares de trabalhadores devem ter sentido Brasil afora e ainda vão sentir com a escala 5x2 populista e sem avaliar os impactos dos caixas das empresas", detonou.

Por fim, ele agradeceu a oportunidade: "Minha palavra é gratidão e, agora, é seguir adiante".