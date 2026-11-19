Reprodução/TV Globo Manoela Borges espanta barata ao vivo

Uma transmissão ao vivo na TV Globo em Minas Gerais foi interrompida devido a uma visita inusitada na última quarta-feira (18). A repórter Manoela Borges apresentava um panorama da situação na Região Metropolitana do estado quando uma barata apareceu na roupa da cinegrafista Naiara Guimarães, provocando um susto.

Tudo aconteceu durante o MG1, telejornal da emissora. Manoela estava em Betim, em um local próximo a um córrego, onde fazia a cobertura dos problemas causados pela chuva.

Durante a entrada ao vivo, porém, a jornalista percebeu que havia algo estranho na cinegrafista e avisou que precisaria resolver um problema antes de continuar: "Eu vou precisar fazer uma coisa aqui. Tem um bicho na minha amiga. Uma barata, gente. Nós estamos do lado aqui do córrego", disse.





Ao perceber a reação da colega, Naiara se assustou e deu um grito. Então, a repórter notou o susto da cinegrafista e narrou o acontecimento para o público.

"Olha, já ouvi o grito", disse Manoela. O perfil da emissora chegou a brincar com a situação: "Manoela Borges estava pronta para começar quando percebeu uma visitante inesperada na nossa repórter cinematográfica: uma barata!"

Nas redes sociais, o público fez questão de comentar o episódio envolvendo a jornalista e a cinegrafista da Globo.

"A Manu supertranquila, como se fosse uma formiga", comentou uma pessoa. "Misericórdia. Eu ia sair correndo", escreveu outra. "Essa é braba mesmo. Nossa companhia de todas as manhãs", elogiou uma terceira.

A Manoela Borges não existe gente! 😂 #MG1 https://t.co/HJTF1wR8my — Douglas Pereira (@uaiteve) November 18, 2026





Quem é Manoela Borges?

É uma repórter da TV Globo em Belo Horizonte e Região Metropolitana da capital. Ela faz participações em jornais locais, como o MG1.

Reprodução/TV Globo Jornalista Manoela Borges

A jornalista é formada pelo UniCeub (2003), mestre em Ciência da Informação pela UnB. Já passou por veículos como RedeTV!, Record, SBT, CBN e TV Justiça. É conhecida por seu ar de seriedade e também descontração na TV.