Reprodução/Globonews Natuza Nery lamenta crime perverso

A jornalista Natuza Nery se emocionou ao comentar o caso do professor André Aires, espancado por sete homens após tentar defender uma mulher vítima de agressão. O episódio foi abordado durante a edição das 18h do jornal da GloboNews, na última quarta-feira (18).

Em razão dos ferimentos, a vítima está internada em estado grave e em coma induzido.

“Nossa, essa história mexeu comigo de um jeito muito doído. A gente fala o tempo inteiro que, quando alguém testemunha uma agressão a uma mulher, é preciso fazer uma intervenção, é preciso salvar, porque muitas vezes a vida dessa mulher está em jogo”, disse a jornalista.

A apresentadora destacou que a atitude do professor foi correta e também criticou a polícia por ter ido embora enquanto André era agredido.

De revoltar! Natuza Nery, visivelmente emocionada na GloboNews, desabafa sobre o professor espancado no Rio após defender uma mulher: “É muito bizarro ver a polícia no local e indo embora. Ele sendo agredido covardemente. Ninguém fazendo nada. O que foi feito dentro do estabelecimento? Ele é retirado de lá e continua sendo espancado.” — Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) November 18, 2026





"E foi isso o que ele fez. E a vida dele agora corre um risco enorme em razão de ele ter feito o correto, de ele ter feito o certo. E é muito bizarro ver a imagem da polícia no local e a polícia indo embora, ele sendo agredido covardemente e ninguém fazendo nada", disse.

Natuza cobra por Justiça

Por fim, Natuza cobrou uma investigação sobre o caso, destacando que o professor estava dentro de um estabelecimento, foi retirado do local e continuou sendo espancado. A jornalista também desejou que André se recupere.

Reprodução/Globonews Apresentadora Natuza Nery

"Ele está dentro de um estabelecimento. O que foi feito dentro desse estabelecimento? A investigação vai ter que dizer, mas precisa de uma investigação para saber quem é que estava lá dentro? O que foi feito? Alguém ajudou a salvá-lo? E ele ainda é retirado de lá de dentro e aí continua sendo espancado. Estou torcendo muito para que ele se recupere", finalizou.

De revoltar! Natuza Nery, visivelmente emocionada na GloboNews, desabafa sobre o professor espancado no Rio após defender uma mulher: “É muito bizarro ver a polícia no local e indo embora. Ele sendo agredido covardemente. Ninguém fazendo nada. O que foi feito dentro do estabelecimento? Ele é retirado de lá e continua sendo espancado.” — Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) November 18, 2026





Um dos envolvidos chegou a ser preso em flagrante e irá responder por tentativa de homicídio. Na segunda-feira (16), a prisão foi mudada para preventiva. André segue sem qualquer previsão de alta no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio.