Reprodução/YouTube/@brunoc4rdoso Christina Rocha e Bruno Cardoso

A apresentadora Christina Rocha utilizou suas redes sociais na última terça-feira (17) para comentar a demissão de alguns contratados da Record, que pegou muita gente de surpresa, entre eles Gui Araújo, Jornada Morais e Bruno Cardoso.

Depois de o apresentador Bruno Cardoso publicar um vídeo dizendo que sentiu paz após ser demitido da emissora, Christina Rocha deixou uma mensagem de apoio ao ex-colega de trabalho.

"Você vai longe, Bruno! Logo vai pintar uma coisa bacana para você. Talento você tem de sobra. Beijão", escreveu a veterana.

Christina Rocha foi contratada pela Record em setembro de 2026 para comandar o Cabine de Descompressão e a Live do Eliminado, além do podcast Aquecendo o Feno. O anúncio foi feito após uma longa trajetória no SBT, onde ficou conhecida por apresentar o Casos de Família.





Demissão de Bruno Cardoso

O apresentador Bruno Cardoso, conhecido por participar do reality A Grande Conquista, falou sobre sua demissão da Record. Integrante do time da Link TV, canal digital de entretenimento da emissora no YouTube, ele foi desligado da empresa.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele explicou que não foi demitido por falta de capacidade profissional. “Antes que vocês criem teorias, eu não fui desligado por falta de competência ou porque não era bom o suficiente. Infelizmente, a empresa estava passando por uma reestruturação e mandou gente em balde embora”, disse.

Reprodução/Instagram Bruno Cardoso

O apresentador também contou que, ao receber a notícia de seu desligamento, sentiu uma grande paz.

"No momento em que eu fui chamado ali para ser avisado da minha demissão, eu senti uma paz absurda no ambiente. Parecia até que eu nem estava entendendo o que estava acontecendo ali. Enquanto o cara estava me mandando embora, eu fiquei com dó do cara. Eu queria abraçá-lo para consolá-lo da minha demissão", relatou.

Na última semana, a Record iniciou uma série de demissões que podem atingir mais de 70 funcionários da emissora e da Record News até o fim de dezembro. Os cortes envolveram profissionais que ocupavam cargos de liderança e recebiam salários altos.

Detto Costa, que já trabalhou com Silvio Santos (1930-2024), Gugu Liberato (1959-2019) e Fausto Silva, também foi atingido. Na Record, ele participou de projetos importantes, como Tudo é Possível, apresentado por Eliana entre 2005 e 2009, além de programas como Domingo Espetacular, Hoje em Dia e Programa do Gugu.