Reprodução/Instagram/@ Poly Novais e marido faleceram em acidente

A jornalista Polyana Novais, de 41 anos, morreu após se envolver em um acidente de carro, no último domingo (15). A colisão ocorreu na rodovia MGC-369, entre Boa Esperança e Campos Gerais, no sul de Minas Gerais. Conhecida como Poly Novais, ela estava acompanhada do marido, Aleksander Santana, de 33 anos, e do filho, de 2 anos.

O carro da família bateu em um Honda Civic. As equipes de socorro atenderam Poly e Aleksander e chegaram a levá-los ao pronto-socorro de Boa Esperança, mas os dois não resistiram aos ferimentos.

Já Gael foi transferido para o Hospital Alzira Velano, em Alfenas, em estado grave, com traumatismo cranioencefálico. O motorista do Honda Civic sofreu ferimentos leves e não precisou de atendimento médico.





Carreira

Polyana construiu uma carreira sólida na comunicação, onde trabalhou na TV Alfenas e na Rádio Atenas FM. Também atuou na Rádio Estação Cultura FM.

Reprodução/Instagram/@Polyana Novais Jornalista Polyana Novais

A trajetória da jornalista foi exaltada por instituições. A Associação Mineira de Rádio e Televisão (AMIRT) e o Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão de Minas Gerais (SERT-MG) soltaram uma nota de pesar e reconheceram o grande trabalho da profissional no Sul de Minas.

Homenagens

A rádio Mundo Music FM, do município de Machado (MG), onde Polyana trabalhou, também homenageou a apresentadora: "Sua alegria contagiante, seu jeito especial de transmitir felicidade e sua voz, que tantas vezes esteve presente em nossos dias, jamais serão esquecidos. Algumas vozes vão muito além das ondas do rádio: ficam guardadas para sempre no coração".

Reprodução/TV Alfenas Polyana Novais e marido falecem em acidente

A TV Alfenas também lamentou a morte do casal: "Em nome de toda a equipe da TV Alfenas, expressamos nossa profunda tristeza pela partida de Polyana e Aleksander. Mais do que colegas, vocês fizeram parte da nossa história e deixaram lembranças, carinho e momentos que jamais serão esquecidos. Neste momento de tanta dor, nos solidarizamos com familiares e amigos, desejando que Deus conforte cada coração e dê forças para enfrentar essa perda irreparável".

O corpo de Polyana foi sepultado na tarde da última segunda-feira (16), em Alfenas (MG). Já Aleksander, seu esposo, foi sepultado em Boa Esperança (MG).