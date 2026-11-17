Reprodução/TV Globo Jornalista Beatriz Castro

A jornalista Beatriz Castro, da Globo Pernambuco, passou por uma cirurgia para retirar um câncer de mama. No entanto, a profissional recebeu alta nesta terça-feira (17), justamente no dia em que completa 66 anos. Ela contou em seu Instagram como recebeu a notícia e como foi todo o processo.

Uma cirurgia tirou do meu corpo aquele pedacinho que não me pertencia. Meu Anjo da Guarda é um cara legal. Me salvou a tempo de uma complicação maior. Estou bem, sem sintomas, ficarei poucos dias no estaleiro Beatriz Castro





Beatriz contou que descobriu a doença após realizar exames de rotina, justamente no mês em que falou sobre a prevenção do câncer de mama. Ela ressaltou que o diagnóstico precoce foi primordial para o tratamento.

"Os exames de rotina me incluíram nesta estatística, mas aprendi que a descoberta precoce é sinônimo de cura", disse a profissional que pontuou o quanto foi importante realizar os exames de rotina.

Beatriz também alertou sobre a quantidade de casos por ano: "Neste outubro, mais uma vez, alertei sobre a campanha de prevenção ao câncer de mama. São 78 mil novos casos por ano. Os exames de rotina me incluíram nesta estatística, mas aprendi que a descoberta precoce é sinônimo de cura", cravou.

Além disso, a jornalista ainda ainda agradeceu a toda equipe que a acompanhou em todo esse processo e comemorou a alta no dia do aniversário: "Hoje, dia do meu aniversário, vou voltar para casa mais agradecida do que nunca pelo carinho da família, dos amigos, das profissionais que me atenderam @biamaranhao e @dra.anabeatrizalbuquerque @andrezamonteiro e toda equipe médica. Tô pronta para mais um ano. Sigamos", finalizou.

Nas redes sociais, amigos desejaram saúde e um feliz aniversário para Beatriz Castro.

"Beatriz querida, feliz aniversário!!!! Comemore muito a vida e a sua saúde", disse Leilane Neubarth."Que bom saber que você já está bem e cheia de motivos pra comemorar esse novo ciclo", pontuou Fátima Bernardes.

Quem é Beatriz Castro?

É uma jornalista e apresentadora de televisão do Brasil. Desde 1989 faz parte do jornalismo da TV Globo Nordeste, principalmente como repórter no estado de Pernambuco. Ela cursou jornalismo na Universidade de Brasília (UnB) e estreou na Globo Brasília em 1983.

Reprodução/TV Globo Apresentadora Beatriz Castro

Migrou para a Globo Nordeste em 1989, como repórter especial. É casada com o também jornalista Francisco José, com quem apresentaram juntos o programa Nordeste Viver e Preservar.