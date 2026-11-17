Reprodução/TV Record Repórter Ramon Lisboa

Uma equipe da TV Record foi recebida a tiros durante uma disputa entre facções em Salvador, na última segunda-feira (16). Os criminosos fizeram vários disparos para atrapalhar o trabalho do repórter Ramon Lisboa e do cinegrafista Genivaldo Fernandes, durante uma entrada ao vivo no Balanço Geral Bahia.

Os tiros foram disparados na Cidade de Deus, comunidade localizada no bairro Arraial do Retiro. O local foi invadido recentemente por uma facção rival. De acordo com Lisboa, os bandidos realizaram vários disparos após a reportagem mostrar a área onde os traficantes atuavam.

Durante a cobertura, ao tentar se aproximar de uma área conhecida como ponto de venda de drogas, a equipe da emissora foi surpreendida por homens supostamente envolvidos na disputa territorial entre as facções.





“São homens vindos da parte de cima, a gente está na parte de baixo e a gente mostra as paredes cravadas de balas”, disse Ramon durante o link ao vivo.

Marcus Pimenta, apresentador da atração, acompanhava todos os desdobramentos ao vivo no estúdio e pediu que o jornalista e o cinegrafista deixassem o local e se dirigissem a uma área mais segura.

No entanto, o repórter afirmou que continuaria no local, pois havia assumido o compromisso com o público de mostrar tudo o que estava acontecendo na capital soteropolitana.

"Tiro ao vivo, mostra lá, vem para cá. Foi possível ouvir os disparos, possivelmente de criminosos tentando afastar nossa equipe. Estamos no local. Eu tô aqui porque prometi mostrar a realidade do povo", disse.

Quem é Ramon Lisboa?

É um tradicional repórter de rua da Bahia. O jornalista cobre os acontecimentos de Salvador em reportagens ao vivo e já passou por emissoras como a TV Aratu, afiliada do SBT no estado.

Reprodução/Instagram/@oramonlisboa Jornalista Ramon Lisboa

Atualmente, é contratado da Record Bahia, onde continua atuando na cobertura jornalística, principalmente das notícias policiais da capital soteropolitana. O profissional também já apresentou o Cidade Alerta BA.

