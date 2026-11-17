Reprodução/Band Apresentadora Chris Flores

A jornalista Chris Flores falou na tarde da última segunda-feira (16) sobre a relação entre as influenciadoras Bruna Biancardi, esposa de Neymar, e Virginia Fonseca. Para a apresentadora, as duas sempre tiveram uma relação marcada por incômodos.

Segundo Chris, ao ser questionada sobre a opinião das duas famosas, Virginia seria uma pessoa incômoda na vida de Biancardi. A jornalista afirmou ainda que a própria esposa do jogador já havia deixado isso claro.

"Todo mundo já sabe que a Virginia é uma pessoa incômoda na vida da Bruna, ela já falou isso abertamente", disse Chris.

"Ela (Bruna) veio na rede social falar sobre uma ligação feita de madrugada, às duas horas da manhã [ligação para falar da participação dela no leilão do Instituto Neymar Jr.]", pontuou a contratada da Band.





"Ainda teve uma reportagem da Virginia dançando no navio do Neymar, que também sempre foi um incômodo para ela. A gente sabe que a Virginia é uma pessoa que ela (Bruna) não quer no convívio, nem perto dela", finalizou.

A confusão

Tudo começou quando a jornalista Fábia Oliveira afirmou que Neymar e Virginia teriam trocado beijos em uma festa privativa realizada em São Paulo, no dia 6 de novembro, na véspera do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. O uso de celulares teria sido proibido no evento.

Reprodução/Instagram Virginia posa de biquíni e detalhe inusitado relembra viagem com Vini Jr..

Horas depois de o assunto ganhar destaque na mídia, o atacante do Santos parou de seguir a influenciadora no Instagram. Ele, no entanto, não a removeu completamente da rede social e ela ainda segue na lista de seguidores dele.

Vale destacar que Neymar é casado com Bruna Biancardi, que está grávida da terceira filha do casal. Já Virginia, está solteira desde o fim de seu relacionamento com Vini Jr., anunciado no dia 11 de outubro.

Virginia e Neymar negam boatos

A suposta troca de beijos entre o atacante do Santos e a influenciadora rapidamente repercutiu nas redes sociais e as equipes de ambos se manifestaram negando veementemente a informação.

Reprodução/Instagram Neymar deixa de seguir Virginia após rumores de ficada entre eles.

Neymar chegou, inclusive, a se manifestar sobre o assunto nas redes sociais. "Estou tão tranquilo e feliz! Não me ponha em polêmica aleatória sem sentido", escreveu o craque na seção de comentários uma publicação que repercutia a suposta ficada.

A assessoria de Virginia Fonseca também negou o envolvimento entre os dois e classificou as notícias como "absolutamente falsas". Por meio de nota, a equipe da loira afirmou que ela tem sido alvo de rumores de romance com outros homens, inclusive o piloto da Fórmula 1 Franco Colapinto, de 20 anos.

"A assessoria de imprensa de Virginia Fonseca repudia veementemente as informações divulgadas, que são absolutamente falsas. Não é a primeira vez que Virginia precisa desmentir especulações infundadas sobre sua vida pessoal. Há poucos dias, Virginia foi apontada como suposto affair do piloto Franco Colapinto, que sequer ficou no Brasil após a corrida", dizia o pronunciamento.

"Virginia nega categoricamente as insinuações e lamenta que especulações dessa natureza sejam tratadas como fatos, sem o devido compromisso com a verdade e sem considerar as consequências de sua divulgação", finalizou a nota.