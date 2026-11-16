Reprodução/TV Globo Eliana e José Loreto

A apresentadora Eliana mostrou que está com tudo em cima e com o gingado em dia na edição de seu programa exibida no último domingo (16). Em um momento de descontração no Em Família com Eliana, a loira aceitou o convite para participar do desafio do bambolê.

A brincadeira surgiu após uma cena viral protagonizada por José Loreto na novela Quem Ama Cuida, trama das nove da TV Globo. Convidado especial da atração dominical, o galã ensinou passo a passo como executar a manobra inusitada que conquistou as redes sociais.

Para que a apresentadora conseguisse reproduzir o movimento ao vivo, José Loreto precisou carregá-la nos braços e ajudá-la a se apoiar em dois caixotes colocados no palco. Assim, os dois deram continuidade ao desafio.





Eliana riu bastante, interagiu com a plateia e mostrou força física para fazer o bambolê girar. Com a performance, a apresentadora arrancou risos e aplausos do público, que acompanhou o desafio com entusiasmo.

Apesar de se sair bem na brincadeira, Eliana não escondeu o constrangimento ao final da apresentação. "Que vergonha", disse ela, aos risos, depois de participar do momento inusitado.

Reprodução/TV Globo Apresentadora Eliana em desafio





Nas redes sociais, o público comentou sobre a reação da apresentadora na brincadeira.

"Essa risada da Eliana é hilária! O programa foi bom demais. Hoje vimos a Eliana sendo quem ela é", disse uma. "Ela se diverte e a gente também! Maravilhoso", disse outro. "Adorei", confessou um terceiro.

Eliana na Globo

Após a participação de Eliana no "Criança Esperança", ao lado de Xuxa e Angélica, em 2024, começaram as especulações sobre uma possível contratação da apresentadora pela TV Globo. Em 27 de junho de 2024, Eliana confirmou nas redes sociais sua ida para a emissora. Na nova casa, estreou no "The Masked Singer Brasil", substituindo Ivete Sangalo, e passou a integrar o elenco de apresentadoras do “Saia Justa”, na GNT.

Em 2026, a apresentadora ganhou seu primeiro programa criado especialmente para ela na emissora, o “Em Família com Eliana”, exibido nas tardes de domingo. A atração, porém, enfrentou dificuldades de audiência e perdeu a liderança em diversas ocasiões para o “Domingo Legal”, do SBT.