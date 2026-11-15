Instagram Vera Fischer

Aos 74 anos, a atriz Vera Fischer falou sobre o receio de recorrer a cirurgias plásticas e acabar perdendo a própria identidade. O assunto foi levantado durante um evento realizado na última sexta-feira (13), no Recife, onde a artista foi convidada para dar uma palestra.

Vera contou que prefere cuidar da pele com tratamentos dermatológicos e não tem vontade de fazer procedimentos cirúrgicos que possam mudar seus traços. Durante a conversa, ela também comentou que mantém uma rotina de cuidados, mas que tem receio de não se reconhecer caso decida alterar a aparência.

Tenho um excelente dermatologista que me dá cremes incríveis. Não quero mexer na minha cara. Eu olho no espelho, vejo uma ruga aqui e ali, mas tenho medo de, se eu mexer, não me reconhecer no espelho Vera Fischer





A atriz, no entanto, não descarta completamente a possibilidade de mudar de ideia no futuro. Por enquanto, prefere deixar o rosto como está e seguir com os cuidados que já fazem parte de sua rotina.

E os cabelos brancos?

Além de falar sobre os cuidados com a pele, Vera Fischer também comentou sobre os cabelos brancos. A atriz disse que admira quem decide assumir os fios naturais, mas não acredita que o visual combine com ela.

Instagram Vera Fischer





“Eu acho que sou muito branquela e um cabelo branco eu não gosto, mas tem pessoas que ficam lindíssimas. Acho lindo, só que não combina comigo”, declarou.

A beleza de Vera Fischer



Uma das mais belas atrizes da televisão brasileira, Vera Fischer venceu o concurso de Miss Brasil em 1969, estreou na tela da TV Globo em 1977, na novela "Espelho Mágico". Mas sua aclamação na televisão veio em Mandala, em 1987, na trama de Dias Gomes.

Divulgação Vera Fischer





Mesmo aos 74 anos, a famosa foi eleita uma das 100 mulheres mais sexy do mundo e conquistou a 50ª posição no ranking. Com o resultado, ela ficou à frente de ícones como Sabrina Sato, Viviane Araújo e Sheila Mello.

A votação foi promovida por fãs no perfil “Clube da Vip”, no Instagram, dando continuidade à eleição que era realizada pela extinta revista Vip.



