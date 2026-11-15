Rafaella Wanderley, de 39 anos, filha da atriz Cristiane Oliveira, passou por uma cirurgia delicada na cabeça na última sexta-feira (13), no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. No dia seguinte, ela usou as redes sociais para contar detalhes do procedimento e tranquilizar os seguidores.
Em um vídeo publicado nos Stories, Rafaella explicou que descobriu o tumor durante exames de rotina, realizados anualmente. Segundo ela, o problema foi identificado em 2023, quando ainda era menor, mas cresceu com o passar do tempo e começou a pressionar o nervo óptico e a carótida.
Diante do quadro, o neurocirurgião Paulo Niemeyer avaliou o caso e indicou a realização da cirurgia. A filha de Cristiane Oliveira explicou que o procedimento era delicado por causa da localização do tumor, mas comemorou o resultado.
Em outra publicação, Rafaella contou que os médicos conseguiram retirar completamente o tumor, resultado pelo qual vinha torcendo desde que recebeu o diagnóstico.
Dr. Paulo conseguiu tirar 100% do tumor, e eu vim orando muito por isso, pois era uma opção não conseguir tirar tudo por conta da localização. Mas Deus fez milagre e eu queria agradecer as mensagens que vocês enviaram Rafaella Wanderley
Aos seguidores, ela também falou sobre o inchaço no rosto após a operação e agradeceu o carinho recebido durante a recuperação.
“Meu rosto está parecendo o do Quasimodo, de O Corcunda de Notre-Dame, mas, gente, muito obrigada mesmo por cada mensagem.”
Cristiane Oliveira fala sobre cirurgia da filha
A atriz Cristiane Oliveira também usou as redes sociais para agradecer as mensagens de apoio enviadas à família. Em seu relato, ela contou que os últimos dias foram de apreensão, principalmente pela incerteza sobre a possibilidade de retirada total do tumor.
Gente, eu queria agradecer pelo carinho das pessoas, tanto para minha filha quanto para mim como mãe. Foram dias meio assustadores, a gente não sabia se o tumor seria retirado 100% Cristiane Oliveira
Cristiane também destacou a complexidade da operação, já que o tumor estava próximo de estruturas importantes, como a carótida e o nervo óptico.
“Foi uma cirurgia bastante delicada, pois o tumor estava encostando na carótida e no nervo óptico. Minha filha, graças a Deus, não apresentava sintomas, e a sorte foi que ela faz check-up todos os anos.”