Instagram Apresentadores do Link TV são demitidos

Jordana Morais, ex-participante do BBB, foi demitida da Record na última sexta-feira (13), apenas dois meses depois de ser contratada pela emissora. Ela apresentava o Link Podcast ao lado de Bruno Cardoso e do influenciador Gui Araújo, que também foram dispensados.

A demissão não atingiu apenas os apresentadores. Outros integrantes da equipe de produção também foram dispensados, sob a justificativa de reestruturação do produto, segundo informações da colunista Fábia Oliveira.





O Link Podcast é uma atração multiplataforma da emissora, com entrevistas e conteúdos sobre celebridades, realities e cultura em geral.

Jordana foi anunciada durante evento de A Fazenda

A contratação de Jordana Morais foi anunciada em setembro deste ano, durante a coletiva de lançamento de A Fazenda 2026. Na ocasião, a ex-BBB foi apresentada como uma das responsáveis pelo comando do Link Podcast.

Fagner Vilela/iG Jordana na Record





Em entrevista ao iG durante o evento, Jordana falou sobre a oportunidade e disse estar feliz com o novo desafio profissional.

Para assumir o trabalho, ela deixou Águas Claras, região administrativa do Distrito Federal, e se mudou para São Paulo. A passagem pela emissora, no entanto, durou cerca de dois meses.

Demissões na Record

A Record iniciou, na última quarta-feira (11), uma série de demissões que deve atingir cerca de 70 funcionários da emissora e da Record News até o fim de dezembro. Os primeiros desligamentos ocorreram na unidade de São Paulo e envolveram profissionais que ocupavam cargos de liderança e recebiam altos salários.