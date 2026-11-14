Instagram Bella Campos e Thalita Ferreira assumem namoro



A atriz Bella Campos, de 28 anos, está vivendo um novo romance. Ela assumiu o relacionamento com a modelo internacional Thalita Ferreira, de 20 anos, após as duas serem vistas juntas no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira (13).

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, Bella e Thalita aparecem de mãos dadas ao desembarcarem. Em outro momento, as duas foram vistas na praça de alimentação do aeroporto, trocando beijos e carícias.

Em entrevista ao site Hugo Gloss, Bella confirmou o namoro e falou sobre a felicidade de estar conhecendo alguém que tem feito bem à sua vida.

A atriz Bella Campos ao lado de sua gata. ❤ https://t.co/MP1lrgOw6a — Fernanda Militão ⚽️7️⃣ (@militaofernand) November 13, 2026





“A gente se acompanha, torce uma pela outra e compartilha momentos que nos enriquecem. Tem sido bom viver isso”, afirmou a atriz.

Quem é Thalita Ferreira?

Aos 20 anos, Thalita Ferreira é modelo internacional e atualmente mora em Londres, na Inglaterra. Natural de Artur Nogueira, no interior de São Paulo, ela começou a trilhar seu caminho na moda de uma maneira inesperada.

Instagram/Thalita Ferreira Thalita Ferreira





Aos 18 anos, Thalita trabalhava em uma pizzaria quando recebeu o incentivo do patrão para investir na carreira de modelo. A estreia nas passarelas aconteceu em outubro de 2025 e, em pouco tempo, ela conquistou espaço em importantes grifes internacionais.

A jovem já abriu os desfiles das grifes Schiaparelli e Loewe, além da Saint Laurent durante a Semana de Moda de Paris. A modelo ainda estampou a capa da edição de agosto da revista Vogue Brasil.





Quem é Bella Campos

Natural de Cuiabá, capital de Mato Grosso, Bella Campos ganhou projeção nacional ao interpretar Muda no remake de Pantanal, exibido pela TV Globo em 2022.

No ano seguinte, a atriz viveu Jenifer em Vai na Fé (2023). Em 2025, voltou a chamar a atenção do público ao interpretar Maria de Fátima no remake de Vale Tudo.

Reprodução Instagram - 7.4.2025 Bella Campos estreou na Globo em 'Pantanal'





Antes de assumir o relacionamento com Thalita Ferreira, Bella Campos namorou o cantor e ator MC Cabelinho. Os dois ficaram juntos entre outubro de 2022 e agosto de 2023, quando anunciaram o fim do relacionamento.