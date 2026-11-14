Instagram/Deborah Secco Deborah Secco em Fernando de Noronha

Deborah Secco, de 46 anos, aproveitou o fim de semana para descansar em Fernando de Noronha, ao lado da filha, Maria Flor, de 10 anos. Na última sexta-feira (13), a atriz compartilhou registros da viagem em seu Instagram e chamou a atenção ao posar de biquíni.

Para aproveitar o passeio de lancha, Deborah escolheu um biquíni fininho amarelo e um chapéu de palha. Nas fotos e nos vídeos publicados nos Stories, a atriz mostrou detalhes do visual e posou em diferentes ângulos.

A viagem também rendeu registros ao lado da filha. Em uma das imagens, Deborah chama Maria Flor para aparecer na câmera. Na legenda, escreveu: “Eu e ela”. As duas ainda protagonizaram momentos de carinho durante o passeio.

Além das fotos em família, a atriz compartilhou um pouco das paisagens de Fernando de Noronha. Golfinhos, mar de águas cristalinas, pôr do sol e refeições fizeram parte das publicações.

Deborah Secco fala sobre pressão estética

Recentemente, Deborah Secco também falou sobre a pressão estética que enfrentou ao longo da carreira. Aos 46 anos, a atriz contou que está em um processo de autoaceitação e que tem aprendido a olhar para si mesma com mais carinho, sem deixar de reconhecer suas imperfeições.

A artista participou do evento Body, realizado em São Paulo no sábado (31). Criado por Ju Ferraz, o encontro teve como proposta discutir padrões de beleza e amor-próprio.

Instagram Deborah Secco

“É um dia de cada vez. Estou prestes a fazer 47 anos e nunca gostei tanto de mim. Isso é libertador”, afirmou.

Em entrevista à revista Quem, Deborah relembrou que começou a trabalhar na televisão ainda muito jovem, em uma época de cobranças intensas em relação à aparência.





“Comecei a trabalhar na TV quando a pressão estética era muito intensa. Vivi o auge disso. Estou me curando de tudo isso e, cada vez mais, tentando entender a minha imperfeição e a beleza dela”, disse.

A atriz também falou sobre a importância de aprender a se acolher. “Estou cada vez mais tentando me acolher, ter empatia e amor por mim mesma, com todas as minhas faltas e qualidades”, completou.