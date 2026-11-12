Reprodução/TV Globo Lá na Minha Terra novela das 18h

A TV Globo adotou medidas para diminuir a repercussão negativa envolvendo "Lá na Minha Terra", nova novela das 18h. Após uma série de críticas à forma como retrata o Nordeste brasileiro, o canal já iniciou uma revisão dos capítulos gravados, com o objetivo de identificar e alterar diálogos que reproduzam estereótipos da região.

A direção da trama está analisando cuidadosamente todo o material já gravado para realizar mudanças antes da exibição. A estratégia inclui a retirada de falas, além de ajustes na edição para evitar novas críticas dos telespectadores, de acordo com Carla Bittencourt.

Uma das principais mudanças envolve uma sequência protagonizada por Cesário, vivido por Daniel de Oliveira, e Ismália, personagem de Camila Morgado.

Nas chamadas do folhetim, exibidas antes da estreia, Cesário dizia frases como: "O Nordeste precisa de água potável". A declaração provocou questionamentos e críticas nas redes sociais por transmitir a ideia de que toda a região sofre com a falta de água própria para consumo.





Mesmo com o empenho da Globo, essa revisão enfrenta dificuldades. Isso porque uma parte considerável dos capítulos já foi gravada, o que reduz a margem de manobra do canal carioca para mudar outros detalhes do enredo.

Por isso, a equipe está avaliando cuidadosamente quais sequências podem sofrer alterações sem prejudicar o andamento da história ou comprometer o desenvolvimento dos personagens.

Outro problema envolve o próprio autor, Mario Teixeira. Nos bastidores, ele é conhecido por defender suas ideias e estaria demonstrando resistência em alterar os roteiros em razão das críticas do público.

Diante desse cenário, o canal carioca está fazendo ajustes na edição, mas tem evitado qualquer mudança que exija a realização de novas gravações.

Críticas do povo

Lá na Minha Terra estreou na última segunda-feira (9) e já recebeu reclamações nos primeiros capítulos. Entre as principais críticas estão a associação recorrente do Nordeste à pobreza e à seca.

Divulgação/TV Globo Lá na Minha Terra

O uso de uma fotografia amarelada e de cenários considerados estereotipados também tem incomodado o público. Para os telespectadores, até os diálogos entre os personagens apresentam uma visão limitada da região.