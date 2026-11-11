Reprodução/RedeTV! Apresentador João Kleber

A RedeTV! tomou mais uma atitude em sua programação com o objetivo de diminuir gastos. Desta vez, o corte atingiu a Escolinha do João Kleber, atração de humor que estreou em 2026, que não conseguiu se manter financeiramente.

A situação seria tão tensa que até os cachês pagos aos participantes, que variavam de R$ 100 a R$ 200, foram considerados na decisão de encerrar o projeto, de acordo com Flávio Ricco. A mudança ocorre pouco tempo depois de o canal de Osasco confirmar o fim do Brasil do Povo, jornalístico que era apresentado por Katiuzia Rios.

No entanto, esse não foi o único fator determinante para o fim da produção. Embora os valores fossem considerados baixos, o canal não teria conseguido manter a verba necessária para dar continuidade ao quadro. Isso representa mais uma mudança na grade da emissora de Amílcare Dallevo.





Formato clássico

O programa, que estreou com o nome de Escolinha da Copa, era um quadro do Para Aqui!. A proposta era aproveitar o clima da Copa do Mundo de 2026 para apresentar personagens inspirados em famosos e atletas.

A emissora queria transformar o projeto de forma fixa depois do mundial, mas dependia, definitivamente, da viabilidade financeira.

O quadro também homenageava Chico Anysio, que foi muito importante na carreira de João Kleber. Ele que fez a aproximação do apresentador com a TV Globo no final dos anos 1980. A Escolinha do Professor Raimundo foi exibida entre os anos de 1990 e 2001.

Em nota ao iG, o canal pontuou: "A RedeTV! informa que o quadro "Escolinha do João Kléber" será descontinuado. A medida está alinhada à estratégia de conteúdo e programação da emissora".



Outras mudanças

Reprodução/RedeTV João Kleber comandava a Escolinha





Na segunda-feira (9), a RedeTV! já tinha cravado o fim do Brasil do Povo. O jornalístico foi ocupado pelo RedeTV! Notícias que teve sua duração ampliada e passou a ser exibido das 18h às 19h30.

Sobre a RedeTV!

A RedeTV! é uma rede de televisão com sede em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, e pertence ao empresário Amilcare Dallevo. Suas transmissões tiveram início em 15 de novembro de 1999, seis meses após a compra das cinco emissoras da extinta TV Manchete por Amilcare e Marcelo de Carvalho, que, na ocasião, eram sócios.

Reprodução/RedeTV! Jornalismo da RedeTV!





A programação do canal é dominada por atrações de entretenimento, como humorísticos, talk shows, jornais, programas esportivos e atrações femininas. Para abrigar seus programas, a emissora conta com um complexo de estúdios, o CTD de Osasco, inaugurado em 2009.

Atualmente, o programa de maior audiência da emissora é A Tarde é Sua, apresentado por Sônia Abrão, que alcança médias na casa dos 2,0 pontos, de acordo com a Kantar Ibope. No entanto, o canal já disputou a vice-liderança e até a liderança de audiência com Pânico na TV, seu maior sucesso de todos os tempos. Nos anos 2000, o humorístico chegou a registrar 13,0 pontos de audiência. Em 2012, a atração migrou para a Band.