Jornalista detona Aryna Sabalenka
Reprodução/Instagram/@arynasabalenka
Jornalista detona Aryna Sabalenka

O jornalista francês Matthieu Solier, do canal beIN Sports, falou mal da aparência de  Aryna Sabalenka durante uma transmissão da WTA Finals, na última segunda-feira (9). No entanto, o profissional da imprensa não percebeu que o microfone estava aberto.

"Olha, ela é horrível", disse o jornalista enquanto o canal exibia um vídeo promocional da bielorrussa.

O comentário teria sido feito antes da partida contra Karolina Muchova, pela fase de grupos da competição. Na ocasião, Sabalenka venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 7/5.

Com a polêmica, o diretor da beIN Sports, Florent Houzot, pediu desculpas em nome da emissora. Ele afirmou que o ataque não representa os valores do canal. Entretanto, não foi confirmado se a emissora tomará alguma atitude em relação ao jornalista.

"Lamento e condeno veementemente os comentários feitos ao vivo durante a transmissão das WTA Finals", disse Houzot.

"Esses comentários não refletem os valores da beIN Sports. Reafirmo nosso compromisso de tratar todos os atletas e participantes de nossas transmissões com respeito", finalizou.

Quem é Aryna Sabalenka

Aryna Siarhiejeŭna Sabalenka é uma tenista profissional bielorrussa. Atualmente, ocupa a segunda posição no ranking de simples da WTA.

Ganhou destaque em 2017, quando liderou, ao lado de Aliaksandra Sasnovich, a equipe bielorrussa na Fed Cup, levando o país à grande final. Na ocasião, vale ressaltar que as duas estavam fora do top 75 do ranking mundial.

Aryna Sabalenka tem aparência detonada por jornalista. Foto: Reprodução/Instagram/@arynasabalenka
Aryna Sabalenka tem aparência detonada por jornalista. Foto: Reprodução/Instagram/@arynasabalenka
Aryna Sabalenka tem aparência detonada por jornalista. Foto: Reprodução/Instagram/@arynasabalenka
Aryna Sabalenka tem aparência detonada por jornalista. Foto: Reprodução/Instagram/@arynasabalenka

Em 2018, conquistou seu primeiro título de simples da WTA, em New Haven, após apresentar bons resultados durante a temporada de verão norte-americana. Com isso, terminou o ano entre as 20 melhores tenistas do mundo.

Em 2023, conquistou seu primeiro título de simples em um Grand Slam, após derrotar Elena Rybakina por 2 sets a 1.

Em 11 de setembro de 2023, Sabalenka tornou-se a 29ª tenista da história e a segunda bielorrussa a alcançar a liderança do ranking mundial feminino de tênis.

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