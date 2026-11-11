Reprodução/Instagram/@arynasabalenka Jornalista detona Aryna Sabalenka

O jornalista francês Matthieu Solier, do canal beIN Sports, falou mal da aparência de Aryna Sabalenka durante uma transmissão da WTA Finals, na última segunda-feira (9). No entanto, o profissional da imprensa não percebeu que o microfone estava aberto.

"Olha, ela é horrível", disse o jornalista enquanto o canal exibia um vídeo promocional da bielorrussa.

O comentário teria sido feito antes da partida contra Karolina Muchova, pela fase de grupos da competição. Na ocasião, Sabalenka venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 7/5.

Com a polêmica, o diretor da beIN Sports, Florent Houzot, pediu desculpas em nome da emissora. Ele afirmou que o ataque não representa os valores do canal. Entretanto, não foi confirmado se a emissora tomará alguma atitude em relação ao jornalista.

"Lamento e condeno veementemente os comentários feitos ao vivo durante a transmissão das WTA Finals", disse Houzot.

"Esses comentários não refletem os valores da beIN Sports. Reafirmo nosso compromisso de tratar todos os atletas e participantes de nossas transmissões com respeito", finalizou.

Quem é Aryna Sabalenka

Aryna Siarhiejeŭna Sabalenka é uma tenista profissional bielorrussa. Atualmente, ocupa a segunda posição no ranking de simples da WTA.

Ganhou destaque em 2017, quando liderou, ao lado de Aliaksandra Sasnovich, a equipe bielorrussa na Fed Cup, levando o país à grande final. Na ocasião, vale ressaltar que as duas estavam fora do top 75 do ranking mundial.

Em 2018, conquistou seu primeiro título de simples da WTA, em New Haven, após apresentar bons resultados durante a temporada de verão norte-americana. Com isso, terminou o ano entre as 20 melhores tenistas do mundo.

Em 2023, conquistou seu primeiro título de simples em um Grand Slam, após derrotar Elena Rybakina por 2 sets a 1.

Em 11 de setembro de 2023, Sabalenka tornou-se a 29ª tenista da história e a segunda bielorrussa a alcançar a liderança do ranking mundial feminino de tênis.