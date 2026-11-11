Reprodução/Instagram/@carolineabras/@josedeabreu Carolina Dieckmmann, Caroline Abras e José de Abreu protestam

Artistas e atores do audiovisual brasileiro se juntaram nas redes sociais para cobrar o fim da jornada de 12 horas no setor. A mobilização ganhou força na última terça-feira (10) e reuniu grandes nomes da Globo.

O protesto reuniu famosos que solicitaram uma mudança na escala de gravações do Brasil. Nomes da área como Humberto Carrão, Letícia Spiller, José de Abreu e Fernanda Montenegro pediram uma alteração nessa rotina.

"Do jeito que está não pode ficar, é contra a lei. E por isso eu quero aqui dar todo o meu apoio a essa campanha que nós estamos fazendo pelo fim das 12 horas de trabalho diário para o pessoal do audiovisual", iniciou José de Abreu.





"Qual é a solução? Não sei. Temos que sentar e discutir. Mas o fato é que 60 horas semanais realmente é equivalente a trabalho escravo. E nenhum de nós merece isso", pontuou o artista.

Reprodução/Instagram/@josedeabreu José de Abreu protesta





Outros profissionais do meio artístico também pediram mudanças nas condições de trabalho. Em uma publicação compartilhada por Sergio Guizé, Camila Pitanga defendeu alterações nas escalas e pontuou: "Jornada justa já! Pelo fim das 12 horas! A vida não pode ser só trabalho".

Sobre o mesmo tema, a atriz Fernanda Montenegro também fez questão de participar da mobilização e declarou: "Estamos cansados". Atrizes como Carolina Dieckmann e Caroline Abras também se manifestaram em defesa de novas condições de trabalho no audiovisual.

Como funciona atualmente?

Reprodução/Instagram/@caiapitanga Camila Pitanga e Sergio Guizé protestam





O que acontece atualmente é que a jornada de 12 horas ininterruptas se tornou um padrão no setor audiovisual. Vale ressaltar que, nas novelas, os atores trabalham inclusive aos sábados, enquanto a obra estiver no ar.

Na dramaturgia brasileira, uma telenovela costuma durar, em média, cerca de dez meses. Algumas atrizes, como Bianca Bin e Malu Mader, já falaram sobre o quanto é trabalhoso participar de uma obra aberta, como as novelas.

Isso ocorre principalmente porque a trama não tem um roteiro fechado, sendo construída capítulo por capítulo, o que permite mudanças ao longo da produção.

