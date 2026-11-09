Reprodução/CNN Brasil/Instagram/@jornalistacleberrodrigues Cleber Junior Rodrigues e o pai

Cleber Junior, jornalista da CNN Brasil, ficou emocionado ao fazer uma homenagem ao pai no último domingo (8). O motivo foi o fato de ele ter prestado o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) pela primeira vez aos 70 anos, depois de vencer um câncer. O repórter contou a história ao vivo.

"O Enem não é feito apenas para quem está saindo do ensino médio. Mais de 13 mil pessoas são idosas; e, entre elas, está o meu pai. O senhor Cleber tem 70 anos e vai fazer pela primeira vez o Enem", pontuou Rodrigues.

O jornalista afirmou que o pai concluiu o ensino médio em agosto deste ano, em uma escola pública, e aproveitou para desejar bons ventos ao seu Cleber nessa nova etapa.





"Ele finalizou o ensino médio após os 60 anos e, agora, quer cursar o ensino superior. Quer ser advogado ou engenheiro? Toda a sorte do mundo para meu pai, que é um desses 13 mil idosos que vão fazer as provas", afirmou.

Nas redes sociais, o profissional falou sobre o empenho e resiliência do pai: "Venceu o câncer! Concluiu o ensino médio integrado ao técnico em Administração depois dos 60 anos", disse.

Sobre Cleber Junior

Reprodução/Instagram/@jornalistacleberrodrigues Seu Cleber, ao concluir o ensino médio





O jovem afirmou que o pai finalizou o ensino médio em agosto deste ano, em uma.

Quem é Cleber Junior Rodrigues?

Natural do Rio Grande do Sul, Cleber atualmente mora no Rio de Janeiro. Ele é contratado pela CNN Brasil desde 2020.

Antes de ingressar no canal de notícias, porém, trabalhou por quase dez anos na Rede InterTV, grupo que reúne emissoras afiliadas à Globo. Na época, atuava na região de Campos dos Goytacazes.

O Enem

Para o Enem deste ano, mais de 5 milhões de pessoas se inscreveram para as provas. Desse total, 13.821 candidatos têm mais de 60 anos. Entretanto, houve uma queda em relação ao ano passado, quando 17.192 idosos se inscreveram.

Por outro lado, entre 2022 e 2025, houve um forte crescimento, de cerca de 191%, no número de candidatos idosos.