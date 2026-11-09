Reprodução/YouTube/ Travis Mills & Running Wild Films Ator Jeremy London

Jeremy London, conhecido por ter sido um galã nos anos 1990, surpreendeu os seguidores ao pedir ajuda nas redes sociais. O artista afirmou que estava com muito medo de ser demitido e disse que precisava de "um emprego e uma casa".

"Meu chefe está passando por algum tipo de crise de saúde mental e eu posso perder meu emprego e a minha casa. Não pode acontecer de novo. Se alguém souber de um emprego e de uma casa para mim, me avise, por favor. Amo fazer trabalhos braçais, além de atuar. Sou uma pessoa boa. Por que isso continua acontecendo comigo? Não estou nada bem", disse ele em uma publicação.

Após o desabafo, Jeremy conversou com o público sobre a necessidade de buscar outras fontes de renda, já que continua trabalhando como ator. "Tento manter um segundo emprego. A maioria dos atores passaria fome se não fizesse isso", pontuou.





Quem é Jeremy?

Jeremy London nasceu em San Diego, na Califórnia, Estados Unidos. Foi criado em DeSoto, no Texas. Seus trabalhos foram principalmente na televisão.

Reprodução Jeremy London no filme Mallrats





Jeremy foi um galã dos anos 1990, conhecido por atuar em várias séries, como "Eu Vou Voar Para Longe" (I’ll Fly Away) e "O Quinteto" (Party of Five), além do filme "Barrados no Shopping". No entanto, perdeu espaço em Hollywood após ser preso, em 2004, por violência doméstica.

Na ocasião, era casado com Melissa Cunningham. Ele nega as acusações, mas voltou a ser alvo de outras denúncias de violência doméstica em 2012 e 2018.

Seu trabalho mais recente foi no filme "Amityville: Descendants of Darkness", lançado neste ano. Em meio às polêmicas, ele não tem conseguido papéis de grande destaque, como os que teve nos anos 1990. Por esse motivo, também tem realizado trabalhos braçais na construção civil e até serviços de corte de árvores. Ele afirmou estar disposto a trabalhar com qualquer coisa.