Reprodução/TV Globo Susana Vieira comenta sobre influencers

Susana Vieira falou sobre os influenciadores no último Altas Horas de sábado (7). A atriz falava sobre uma proposta de uma série vertical, "Escola Susana Vieira de Atuação", do Globoplay, quando disse que não tinha paciência com os alunos. Rafa Kalimann também estava no palco e o público levou como uma possível indireta, mas a artista disse que estava brincando.

No projeto, Susana vive uma versão parecida com o que é na vida real e recebe influenciadores que querem atuar. Foi ao comentar dessa dinâmica que viralizaram as falas do ícone da dramaturgia. Então, a própria atriz disse que a impaciência era, na verdade, uma piada.

"É um bando de influenciadores, que são verdadeiramente influenciadores, mas eles querem ser atores na vida real também. E aí eles vão para a minha escola, mas eu não tenho paciência para nenhum deles. Eu é que estou brincando que não tenho paciência", disse.





Então, a eterna Branca Letícia de Por Amor seguiu falando sobre o formato:"Agora estou trabalhando para jovens, então obrigada por me chamar para a minha plateia. Eu não enxergo no celular, preciso de um óculos para assistir", cravou.

Logo, a comparação veio, pois Rafa, antes de entrar no mundo da atuação, era influenciadora. Mas a Escola Susana Vieira de Atuação é um reality show em formato vertical produzido pela TV Globo.

Suzana Vieira falando que não tem paciência para influencers que querem ser atores do lado Rafa kalimann KKKKK #AltasHoras https://t.co/sQcHHhPb1R — noveleiro (@luanssii) November 8, 2026





Trajetória de Susana Vieira

Sônia Maria Vieira Gonçalves, conhecida como Susana Vieira, estreou na TV em 1962 e se tornou uma das principais atrizes da TV Tupi e TV Excelsior, até migrar para a TV Record, em que virou a maior estrela da emissora.

Em 1970, foi contratada pela TV Globo, onde continua contratada até hoje. Possui diversos trabalhos icônicos na TV dos Marinhos, como em O Espigão (1974), Anjo Mau (1976), A Sucessora (1978), O Salvador da Pátria (1989), Por Amor (1997) e o fenômeno Senhora do Destino (2004).

Susana é considerada uma das maiores atrizes do Brasil devido ao forte legado na teledramaturgia do canal e forte talento, tendo tido destaque com autores como Aguinaldo Silva, Manoel Carlos, Cassiano Gabus Mendes e Lauro César Muniz. Já foi bem premiada com dois Prêmios APCA, dois Troféus Imprensa, e já foi condecorada com o Troféu Mário Lago.