Reprodução/Record Apresentador Rodrigo Faro

Rodrigo Faro relembrou um dos momentos mais polêmicos de sua trajetória na televisão e contou que deixou a busca por audiência tomar conta de sua vida. O apresentador falou sobre a pressão pela disputa no Ibope e recordou a repercussão de uma cena durante uma homenagem a Gugu Liberato, que morreu em 2019.

Na ocasião, o "Hora do Faro" dedicou toda a atração a uma homenagem ao colega de emissora, que havia falecido naquela semana. O programa passou a ser exibido ao vivo especialmente naquele domingo, quando, em determinado momento, Rodrigo foi flagrado perguntando sobre os números de audiência.

A imagem foi rapidamente identificada pelos fãs por meio de leitura labial, o que provocou diversas críticas do público e da sociedade em geral. Vale ressaltar que, depois disso, o "Hora do Faro" não conseguiu mais se recuperar nos índices de audiência e passou a perder constantemente para a concorrente Eliana, que, na época, estava no SBT.







Ao relembrar o episódio, Faro reconheceu que sua preocupação com o Ibope havia passado dos limites: "Eu dei uma pirada por causa de audiência. Hoje, olhando para trás, eu não comemoraria o primeiro lugar. Não precisa. Primeiro lugar, de onde?", cravou.

No entanto, Faro ressaltou que a disputa por audiência faz parte da dinâmica da televisão aberta. Porém, esses números não devem orientar a essência do comunicador: "A gente vive de audiência. Agora, isso não pode ser o seu norte, você não pode viver para isso. Todo mundo erra. E eu errei nessas, de querer comemorar primeiro lugar, de querer ter essa vaidade", disse à Folha de S.Paulo.

Trajetória de Rodrigo Faro

Rodrigo Faro fez parte do elenco da TV Globo entre 1997 e 2008, período em que fez sucesso em novelas como "O Cravo e a Rosa" (2000), "Chocolate com Pimenta" (2003) e "O Profeta (2006)". Ele deixou o canal em 2008, rumo à Record, onde atuou em "Chamas da Vida".

Reprodução: Record Rodrigo Faro comandou o Hora do Faro

A mudança de emissora ocorreu devido ao antigo desejo de Rodrigo Faro de se tornar apresentador, um sonho que ele já alimentava desde os tempos em que era ator na Globo.

Em 2008, a Record ofereceu a Rodrigo Faro a oportunidade que ele tanto desejava, convidando-o para assumir o comando do "Melhor do Brasil"(2008–2014), até então apresentado por Márcio Garcia. Ele conquistou rapidamente o público das tardes de sábado, imprimindo sua marca pessoal no programa com quadros de grande repercussão, como "Dança, Gatinho", além de outras atrações de sucesso.

O sucesso foi tão expressivo que, em pouco tempo, ele se tornou um dos apresentadores mais bem pagos da Record e um dos nomes mais comentados da TV brasileira. A trajetória no "Melhor do Brasil" chegou ao fim em 2014, quando ele migrou para um novo desafio nas tardes de domingo.

Naquele ano, após a saída de Gugu da Record, o apresentador passou a comandar o "Hora do Faro", que permaneceu no ar até o fim de 2024 e disputava a audiência dominical com o "Programa Eliana" (2009–2024), exibido pelo SBT.

No entanto, nos últimos anos, o programa de Rodrigo Faro perdeu fôlego na Record, ficando atrás do "Programa Eliana", com uma diferença de até três pontos no Ibope. O desempenho contribuiu para a decisão da emissora de retirar a atração do ar.