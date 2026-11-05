Reprodução/RedeTV/Instagram Nelson Rubens lamenta morte de Janaina

Nelson Rubens, apresentador do TV Fama, pronunciou-se na última quarta-feira (4) sobre a morte de Janaína Barbosa, ex-apresentadora da atração de fofocas da RedeTV!, aos 48 anos, em São Paulo, em decorrência de um choque anafilático causado pela troca de uma medicação. A morte foi confirmada por Otávio Mesquita, seu ex-marido.

No seu pronunciamento, Rubens afirmou que Janaina era uma pessoa muito doce e inteligente e bem amiga. Ele pontuou que considerava sua apresentadora número 'um' no 'TV Fama'.

"Um doce de pessoa, inteligente, astuta, amiga. Minha primeira apresentadora no TV Fama. 'RIP Janaina Barbosa'", disse o apresentador da atração do horário nobre da RedeTV.





Trajetória

Janaína ganhou projeção nacional ao apresentar o TV Fama, programa da RedeTV! dedicado às notícias sobre celebridades e aos bastidores do entretenimento brasileiro. Entre 2001 e 2002, ela dividiu o comando da atração com o jornalista Nelson Rubens, em uma fase importante de sua trajetória na TV.

Durante sua passagem pelo programa, a apresentadora entrevistou nomes importantes da música e da televisão. Um dos encontros que voltou a ser lembrado após a notícia de sua morte foi a conversa com Rita Lee.

Janaína Barbosa foi casada com Otávio Mesquita

A vida pessoal da artista também ganhou espaço na imprensa durante o relacionamento com Otávio Mesquita. Os dois viveram uma união marcada por idas e vindas, que durou cerca de três anos. Mesmo após o fim do casamento, os nomes dos dois voltaram a ser associados na cobertura sobre a trajetória da apresentadora.

Reprodução/SBT/Instagram Otávio Mesquita e Janaína Barbosa

Em novembro de 2010, Janaína se casou com o empresário Felipe Faria, em uma cerimônia realizada na Ilha de Comandatuba, na Bahia. Da união nasceram dois filhos.

O que é choque anafilático?

O choque anafilático é uma reação alérgica grave, que pode ser desencadeada por diferentes substâncias, incluindo medicamentos e determinados alimentos, como camarão e outros frutos do mar. A condição pode provocar uma reação rápida e exige atendimento médico imediato.