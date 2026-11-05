Reprodução/Netflix Ilhados com a Sogra participantes

As brigas de família no "Ilhados com a Sogra" contarão com nomes conhecidos nesta quarta temporada. A Netflix divulgou, na última quarta-feira (4), o trailer com os novos episódios, que chegam ao público no dia 25 de novembro. Nomes como Viih Tube, Eliezer e Arthur Aguiar estarão na atração.

O programa contará com o comando de Fernanda Souza. A edição reunirá sete famílias de famosos e as colocará em convivência entre sogras, genros e noras. A novidade é o cenário, que desta vez será na Chapada das Mesas, em Carolina, no Maranhão, e às margens do Rio Tocantins.

A dinâmica manterá os filhos isolados em um bunker, de onde acompanharão seus parceiros e suas mães enfrentando desafios e tentando pôr fim às diferenças que já eram latentes antes do programa.

Na família de Viih Tube, a proximidade com a mãe, Viviane di Felice, será um dos pontos de conflito com o genro Eliezer, que se sente sem espaço diante da relação entre as duas. Já Arthur Aguiar terá que lidar com o jeito superextravagante da sogra, Roberta Santucci, mãe de Jheny Santucci.

Também participarão MC Carol, ao lado do esposo, Cosme Santiago, e da mãe, Patrícia Careca; e Pepita, com Kayque Nogueira e a sogra, Mary Sousa.

O elenco contará ainda com Gabô Pantaleão, Carolina Nobre e Polyane Nobre; Luana Zucoloto, Yan Pinheiro e Diva Ribeiro; além de Talita Ramos, Almir Jr. e Conceição Brandão.

Sobre o reality

Reprodução/Netflix Fernanda Souza no comando da atração





É um reality show brasileiro, produzido pela Floresta Produções e distribuído pela Netflix Brasil. A atração estreou em 9 de outubro de 2023, sob o comando de Fernanda Souza. A direção é de Eduardo Mendonça e Eugenia Ruggeri.

No formato, noras e genros formam duplas com as sogras em uma ilha paradisíaca e competem por um prêmio de R$ 500 mil. Enquanto enfrentam provas e dinâmicas, os filhos das sogras acompanham tudo isolados em "bunkers".